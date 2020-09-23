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【熟女強人】吳家麗與黃錦燊父子演感情戲　傳穎吳千語獻SheShe熒幕初吻

娛樂 17:40 2020/09/23

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

《熟女強人》演員：沈卓盈、陸詩韻、孫佳君、吳家麗、吳千語、傅穎、何珮瑜、曾樂彤。（左起）

ViuTV新劇《熟女強人》將由下周一（9月28日）起播出，今天（9月23日）舉行記招眾演員吳家麗、吳千語、沈卓盈、陸詩韻、何珮瑜、曾樂彤、孫佳君、傅穎、黃錦燊、張松枝、朱栢康、栢天男、駱振偉、楊天宇出席，親身介紹劇中角色。

《熟女強人》講述現今女性面對的各種難題作題材，包括雪卵、爭撫養權、同性戀、換妻等。

為讚揚現代女性能同時兼顧事業和家庭，會上眾女演員更被獲送印有各種稱讚詞彙的汽球作禮物，場面十分浪漫。

【熟女強人】視后胡杏兒過檔ViuTV　率沈卓盈+陸詩韻與TVB《C9特工》對撼

眾女星獲送印有各種稱讚詞彙的汽球作禮物。

吳家麗在劇中分別與黃錦燊、黄愷傑兩父子及張松枝有感情線，她自言是大挑戰，更透露：「有一場黃愷傑蒙住臉赤裸上身騷肌在我面前跳舞，還摸我頭髮及膊頭，我真是尷尬怕醜縮一縮後。」

至於傳穎在劇中要主動錫吳千語，此外跟柏天男及張沛樂（沙律）有感情線，她笑指盡享男女艷福，也是她接拍此劇的原因。而吳千語表示拍攝前擔心與傅穎拍親熱戲會尷尬，豈料拍攝時感覺非常自然，兩人也是在鏡頭前初吻同性。

撰文 : TOPick柴犬出動

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