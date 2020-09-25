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【最後時光】孝子帶患癌母去200次旅行　病母臨終前留手寫信：謝謝帶我到處去

健康 10:07 2020/09/25

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孝子帶患癌母去200次旅行，病母臨終前留手寫信道謝。

百行以孝為先，日本一名55歲男子30年來與母親相依為命，惟母親於半年前因肺癌病逝，母親在生時，他曾帶其去過200多次旅行。日前他在電視節目上公開母親臨終的手寫信，她於信中感謝兒子帶她到處旅行，又希望兒子早日成家立室，故事令不少觀眾大為感動。

東京電視台節目《跟拍到你家》 （家、ついて行ってイイですか？）會在深夜時到地鐵站外，尋找錯過末班車的路人，以支付回家的的士車費為交換條件，要求跟對方回家拍攝採訪。最近播出的一集就追訪了一名55歲獨居男子長沢竜一，他的父親早逝，30年來和母親相依為命。不過，6年前母親不幸患上肺癌，病情持續惡化，直至今年3月病逝。

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長沢竜一表示，自從父親離世後，他就經常帶媽媽在國內到處旅行，多年來旅行次數超過200次，他甚至會為旅行特地請假。每次去旅行時，他們都會買當地手信，媽媽亦會買下在旅行景點所拍的遊客照片作紀念。

長沢一直將手信和相片放在櫃裡好好收藏。直至媽媽離世後，他進行大掃除執屋，將所有照片都從櫃裡取出，用來裝飾媽媽的房間。他表示，媽媽在生時，所有家務都由她完成，現在媽媽已經不在人世，他想假如媽媽在天之靈看見房子變得整潔，會走得更安心。

在訪問途中，長沢亦公開媽媽臨終前留下的手寫信。媽媽在信中感謝他帶自己到處去，又希望他早日成家立室，找到一位溫柔、可靠的妻子。

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責任編輯：羅嘉欣

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