涉藏六角匙及索帶   中大女生被裁定罪名不成立

▲ 中大女生涉藏六角匙及索帶被控，今於觀塘裁判法院被裁定罪名不成立。(資料圖片)

21歲中大女學生於去年11月11日在牛頭角觀塘道遭警員截停，被搜出1包六角匙及1包索帶，涉案女生早前否認管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用，經審訊後，涉案女生今（23日）被裁定罪名不成立。裁判官指，被告當日裝束及她逃離警員的行為，顯示她有意圖使用涉案工具制作路障，惟案發地點沒有人用路障堵路，因此未能作出唯一推論。

被告梁倩珩（21歲）早前否認1項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪。控罪指，被告於2019年11月11日在觀塘道管有8條六角匙及1包索帶。

裁判官今裁決時指，控方於審訊中傳召了兩名警察證人，其中1名警員供稱當日在駿業里制服被告，而被告當時身穿白衣及戴頭套，而他早前在玉蓮臺清理路障時，看見有數10名示威者向觀塘道方向逃跑，另一名警員則供稱當日在被告背囊搜出涉案六角匙及索帶。裁判官指，兩名控方證人的證供沒有不合理之處，亦沒有故意誇大，遂完全接納兩人證供。

裁判官又指，被告沒有出庭自辯，但傳召了中文大學新聞與傳播學院專業應用副教授潘達培作供，潘供稱六角匙及索帶可用於被告的畢業習作，又指被告可能在觀塘購買該些物品。

惟裁判官指，潘亦不確切知道被告當日到觀塘的目的，而且被告當時戴頭套、手套及持長雨傘，背囊中有生理鹽水、防毒面罩等物，亦有嘗試逃離警員，加上過往有示威者用索帶綁起物品，及使用六角匙拆下鐵欄築起路障，認為被告當日攜有涉案物品是有意圖制作路障。

裁判官續指，惟案發地點附近並沒有用鐵欄築成的路障，考慮到周遭環境因素，法庭並未能作出唯一合理推論，而即使控方陳詞指涉案工具可用作拆鐵欄，物品性質符合法條中非法用途的工具，惟控方的指控是被告有意圖將物品用作堵路，其後亦沒有修改其控罪基礎，因此涉案物品不能歸入傷人、束縛人身或入侵住宅這3種非法用途當中。

最終，基於疑點利益歸於被告的原則，裁判官裁定被告罪名不成立。裁判官考慮到被告當時身處的地點，被告攜有的物品及裝束，認為被告當時屬自招嫌疑，拒絕訟費申請。

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記者：王仁昌