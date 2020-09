【 Apple TV+】天后Mariah Carey上節目剖白半生 兒時曾因黑白血統遭歧視

▲ 樂壇天后Mariah Carey 向奧普拉獨家剖白前半生坎坷回憶。(Apple TV+提供)

國際樂壇巨星 Mariah Carey 將於 Apple TV+ 訪談節目《奧普拉傾談時光》(The Oprah Conversation)擔任最新一集嘉賓, 向美國名嘴奧普拉(Oprah Winfrey)獨家剖白前半生坎坷回憶。節目將於香港時間9月26日(星期六)中午12時上線。

在這場獨家專訪,Mariah Carey 與奧普拉分享將於下周推出的首本自傳《The Meaning of Mariah Carey》的內容,並深入剖白一連串從未談及的成長經歷和私密回憶,包括她自小作為黑人及白人混血兒的感悟和遭受的歧視、一段涉及「登上警車後座」的絕密往事,以及一段令她覺得被軟禁的婚姻關係等。

到底她如何治癒過往在事業、家庭和感情關係的種種傷痛,這些心路歷程如何練就而成她的經典音樂作品,並讓她終於尋獲精神上的解脫和獨立自主?

▲ Mariah Carey推出自傳前在奧普拉雲費節目上訴心聲。(Apple TV+提供)

每集《奧普拉傾談時光》由奧普拉雲費與一位貼近時代脈膊的話題人物、思想領袖或各個範疇的精英分子進行對談,以不同的思考角度,就各種值得關注的題材探索貼近事實的真相。

對話者包括網上話題節目《Uncomfortable Conversations with a Black Man》的主持 Emmanuel Acho、暢銷書《How to Be an Antiracist》作者 Ibram X. Kendi 教授,以及平等公義組織領袖 Bryan Stevenson。

目前於Apple TV+ 上,由奧普拉雲費主持的節目包括《奧普拉傾談時光》、《奧普拉讀者會》(Oprah's Book Club)以及《奧普拉講新冠肺炎》(Oprah Talks COVID-19)。