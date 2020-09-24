  • 28°C
香港時間 : 2020924日 (四) 10:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【 Apple TV+】天后Mariah Carey上節目剖白半生 兒時曾因黑白血統遭歧視

娛樂 09:52 2020/09/24

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

樂壇天后Mariah Carey 向奧普拉獨家剖白前半生坎坷回憶。（Apple TV+提供）

國際樂壇巨星 Mariah Carey 將於 Apple TV+ 訪談節目《奧普拉傾談時光》（The Oprah Conversation）擔任最新一集嘉賓， 向美國名嘴奧普拉（Oprah Winfrey）獨家剖白前半生坎坷回憶。節目將於香港時間9月26日（星期六）中午12時上線。

在這場獨家專訪，Mariah Carey 與奧普拉分享將於下周推出的首本自傳《The Meaning of Mariah Carey》的內容，並深入剖白一連串從未談及的成長經歷和私密回憶，包括她自小作為黑人及白人混血兒的感悟和遭受的歧視、一段涉及「登上警車後座」的絕密往事，以及一段令她覺得被軟禁的婚姻關係等。

到底她如何治癒過往在事業、家庭和感情關係的種種傷痛，這些心路歷程如何練就而成她的經典音樂作品，並讓她終於尋獲精神上的解脫和獨立自主？

Mariah Carey推出自傳前在奧普拉雲費節目上訴心聲。（Apple TV+提供）

每集《奧普拉傾談時光》由奧普拉雲費與一位貼近時代脈膊的話題人物、思想領袖或各個範疇的精英分子進行對談，以不同的思考角度，就各種值得關注的題材探索貼近事實的真相。

對話者包括網上話題節目《Uncomfortable Conversations with a Black Man》的主持 Emmanuel Acho、暢銷書《How to Be an Antiracist》作者 Ibram X. Kendi 教授，以及平等公義組織領袖 Bryan Stevenson。

目前於Apple TV+ 上，由奧普拉雲費主持的節目包括《奧普拉傾談時光》、《奧普拉讀者會》（Oprah's Book Club）以及《奧普拉講新冠肺炎》（Oprah Talks COVID-19）。

 

相關文章

【Apple TV+電影】《迷失東京》才女編導與標梅利再聯手 《家庭變幻時》阿爸幫阿女捉姦【有片】
22:07 2020/08/19
【Apple TV+電影】《迷失東京》才女編導與標梅利再聯手 《家庭變幻時》阿爸幫阿女捉姦【有片】
【Apple TV+】伊雲麥奎格騎電單車穿梭南北美洲　《老友鐵騎遊》型佬浪遊100天
17:33 2020/09/16
【Apple TV+】伊雲麥奎格騎電單車穿梭南北美洲　《老友鐵騎遊》型佬浪遊100天
《TENET天能》男主角+《蜘蛛俠》Zendaya合演愛情片　Netflix天價2.3億購入
09:52 2020/09/16
《TENET天能》男主角+《蜘蛛俠》Zendaya合演愛情片　Netflix天價2.3億購入
Apple TV＋ 電視 歌手 音樂 美國

最高瀏覽

【林美戀】林作自爆媽媽與裕美互當透明　林母暗示希望麥明詩做新袍
10:24 2020/09/23
【林美戀】林作自爆媽媽與裕美互當透明　林母暗示希望麥明詩做新袍
【星爺愛將】谷德昭久休現身瘦過林海峰　為健康減肥靠一秘訣成功變瘦谷
16:10 2020/09/23
【星爺愛將】谷德昭久休現身瘦過林海峰　為健康減肥靠一秘訣成功變瘦谷
【送別外傭】印傭工作10年完約回鄉照顧母親　港媽一家四口送機兒子不捨落淚
12:41 2020/09/23
【送別外傭】印傭工作10年完約回鄉照顧母親　港媽一家四口送機兒子不捨落淚