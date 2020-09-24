【減肥陷阱】月餅當早餐易飽滯難集中精神　營養師：奶黃冰皮每次半個為限【內附月餅建議進食分量】

▲ 註冊營養師周詠苑指出，想吃月餅的話，建議可作為餐與餐之間的小食，與一般小食一樣，每日建議分量為100至150卡路里

「快到中秋節，我可否吃一點月餅？」彤彤害羞地問，我二話不說︰「當然可以！」彤彤興奮得拍手叫好，我鼓勵她︰「這個多月以來，你努力減去7磅，以月餅作為小小獎勵當然可以！」

她媽媽隨即從手袋裏拿出一張禮券，遞到我面前，原來是奶皇月餅的換領券，她說︰「小小心意，老公說我竟送贈這些高脂高糖食物給你，不過一小件迷你月餅，不要緊吧！」

過量進食月餅易致肚瀉

我哈哈笑說︰「謝謝！你們太客氣了，中秋節當然要與家人一同吃月餅應節。」

彤彤搶着說︰「我也喜歡奶皇月餅，有時我會當作早餐吃一個。」我提醒她︰「月餅屬油膩食物，不宜作為早餐進食，因腸胃需長時間進行消化，令人飽滯，上課時精神會難於集中；進食過量月餅，更可引致肚瀉呢！」

▲ 註冊營養師周詠苑說，月餅屬油膩食物，不宜作為早餐進食，因腸胃需長時間進行消化，令人飽滯，上課時精神會難於集中。（iStock圖片）

想吃月餅的話，建議可作為餐與餐之間的小食，與一般小食一樣，每日建議分量為100至150卡路里；一個迷你奶皇月餅（45克）約175卡路里，接近2茶匙油份，我對彤彤說︰「所以，奶皇月餅每次只宜進食半個，記得要與媽媽或妹妹分享。」

媽媽問︰「我們也會買冰皮月餅，冰皮月餅感覺不太油膩……」冰皮月餅主要成分為糯米粉及麵粉，餡料用上綠豆蓉或是不同口味的水果蓉，脂肪的確相對較低；一個冰皮月餅（60克）含190卡路里、1.5茶匙油份；與奶皇月餅一樣，建議以半個分量為限。

蓮蓉月餅每個800卡=3碗半飯

媽媽搭着彤彤膊頭說︰「以前她會嚷着要試芒果味、朱古力脆脆，還有黑芝麻味……」彤彤豎起食指放在唇上，示意媽媽不要說出來。

我大笑︰「那每次先揀選你想吃的兩款口味，其他的就留待下一次，不宜一次放置太多冰皮月餅在室溫下，因為冰皮月餅製作過程不經烘焗，容易沾染並滋生細菌，放置室溫多於2小時的話，則應棄掉，不宜食用。」

至於傳統蓮蓉月餅，一個重約185克，含接近800卡路里、8茶匙油份，所以每次宜進食1/8至1/4個為限。

媽媽問彤彤是否記得我所建議的食用分量，彤彤不慌不忙答道：「記得！每次要控制在100至150卡路里，所以迷你奶黃月餅及冰皮月餅，每次可進食半個，蓮蓉月餅則不宜多於四分之一個。」

媽媽乘機揶揄她︰「肥妹仔！平日溫習功課倒又不見你記性那麼好，足以證明你有多貪吃呢！」

營養師建議月餅進食分量

月餅種類/重量 卡路里 油份 建議每次進食分量 奶皇月餅/45克 175 2茶匙 半個 冰皮月餅/60克 190 1.5茶匙 半個 傳統蓮蓉月餅/185克 800 8茶匙 1/8至1/4個

撰文：周詠苑（註冊營養師）