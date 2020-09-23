11人涉於大埔墟港鐵站聚集 1年後被控被告包括1對父女

▲ 11人涉於去年在大埔墟港鐵站外非法集結，今於西九龍裁判法院提堂。(資料圖片)

去年9月7日有人在大埔墟港鐵站聚集，事發至今逾1年，11人被正式落案起訴參與非法集結罪，被告中大部分為學生，當中有1名未成年男生，案件今（23日）於西九龍裁判法院提堂，案件押後待辯方索取文件等，各被告暫時毋須答辯，案件押後至12月30日再訊，被告准以500元保釋候訊。

11名被告依次為韋梓灝（19歲）、何國禧（25歲）、報稱退休人士的陳志超（49歲）、15歲男生、張柏傲（18歲）、17歲陳姓女生、林嘉恒（20歲）、徐俊傑（23歲）、17歲梁姓女生、楊珮宜（19歲）及陳天朗（18歲），其中10人為學生。據悉，陳志超與17歲陳姓女生為父女關係。

11名被告各被控1項參與非法集結。控罪分別指他們於2019年9月7日，在港鐵大埔墟站與其他不知名人士參與非法集結。

辯方今申請押後案件以索取文件，各被告暫時毋須答辯。裁判官准各人以500元保釋至12月30日再訊，期間被告不得離港，定期到警署報到，其中未滿18歲的3名被告須守宵禁令。

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記者：林欣樂