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陳奕迅+容祖兒星級製作人網上開班 17位音樂人免費教流行曲秘技

休閒 18:07 2020/09/23

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

Jason Kui曾為方大同陳奕迅演唱會任樂手。

由「搶耳音樂」策劃的「樂手大師班Ear Up MASTERCLASS」已於9月22日公開免費報名，曾跟陳奕迅、容祖兒、謝安琪等合作的17位本地樂壇音樂人，分別教授各自領域的專門知識及獨門秘技，透過短片免費分享。

是次大師班的導師均為本地音樂界的中流砥柱，默默地推動著香港樂壇發展，並有豐富演出及音樂製作經驗，涵蓋廣泛，包括演唱會和電視節⽬音樂、電影配樂、作曲、編曲等。

星級名氣導師包括陳兆基、Jason Kui、Anton、阿勳及Goro，曾與香港知名歌手如陳奕迅、容祖兒、楊千嬅、謝安琪等合作。

香港殿堂級爵士歌手Angelita。

伍敬彬、JNY及Anton分別分享有關中樂、電腦創作Beat及自創練習打鼓方法的獨家心得。

Teriver Cheung和Patrick Lui則會傳授爵士音樂進階知識。Tom及CMgroovy有國際音樂節及巡迴音樂演出經驗，CMgroovy亦是「全民造星」的音樂總監，為本地音樂開拓嶄新方向及思維。

李端嫻是資深音樂人。

大師班中亦不乏本地女音樂人，包括香港電影金像獎最佳原創電影音樂得主李端嫻V記、香港殿堂級爵士歌手Angelita及香港史上首隊入圍台灣金曲獎最佳樂團獎的GDJYB雞蛋蒸肉餅結他手Soni，與音樂新世代傳授音樂知識。

大師班分為5個表演類型，透過75條平均12分鐘的精華短片，9月22日起於「搶耳音樂」網上頻道（earupmusic.com）供會員觀摩學習，免費登記。

撰文 : 司徒家傑

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