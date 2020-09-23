涉向警車擲物及藏鐳射筆 16歲男生判更生中心

▲ 16歲男生涉向警車擲物，今於西九龍裁判法院被判入更生中心。(資料圖片)

去年10月13日多區有人示威，16歲男生涉當日在觀塘向警車擲物，及被搜出鐳射筆及雕刻刀等物品，他早前承認管有攻擊性武器及刑事損壞等罪，今（23日）於觀塘裁判法院被判入更生中心。裁判官指，考慮到案情嚴重，被告當時行為對車上警員造成威脅，須判以覊留式刑罰，又提到青少年犯罪委員會認為被告需較大衝擊才回到正軌。

被告為16歲中四男學生，早前承認管有攻擊性武器並有所意圖、刑事損壞、非法集結，以及在身處非法集結時使用蒙面物品等共4罪。

案情指，去年10月13日下午約5時，警車巡邏至觀塘道近協和街時，警員看見有50人聚集及有人向警車投擲物品，並注意到人群中身穿灰衣、戴黑色口罩的被告。警員其後下車截停被告，及在被告身上搜出鐳射筆及雕刻刀等物；警車事後被發現有2吋乘0.5吋刮痕，維修費需4,300元。

辯方今進一步求情時，呈上被告母親撰寫的求情信，學校社工、校長及職員等亦有到庭支持被告，而他們均一致認為被告是好青年。

辯方又引述報告指，感化官認為被告背景「乾淨」及乖，建議12個月感化令，而懲教方面則建議判入勞教中心，而青少年犯罪委員則建議判入更生中心。辯方指與社工商討後，認為可以採用住院式的感化令，希望裁判官考慮。

裁判官判刑時指，雖然感化官建議感化令，但被告當時行為對車上警員造成威脅、或會煽動他人情緒及使現場情況惡化，故須判以覊留式刑罰。裁判官續指，青少年犯罪委員會報告指被告悔意有限，以及認為被告需較大衝擊才回到正軌，而且被告性格較單純及衝動，需要較密集的輔助，遂判被告入更生中心。

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記者：王仁昌