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56歲漢檢疫令期間擅離居所兩次　被判監14日

社會 18:09 2020/09/23

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一名56歲男子，因違反檢疫令被判監。（資料圖片）

一名56歲男子，因違反檢疫令，今日（23日）於東區法院被判處即時監禁14日。

案情指，該男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，3月26日離開其檢疫地點2次。他被控兩項違反法例，就兩項罪行各被判處即時監禁14日，同期執行。
　　 
根據法例，由3月19日起，除豁免人士外，所有從中國以外地區抵港的人士，須接受14天的強制檢疫。另外，由2月8日起，根據《若干到港人士強制檢疫規例》，所有在到港當日之前的十四日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受十四天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守《規例》。截至今日，共有46人已因違反檢疫令被法庭定罪，判監禁最多３個月或罰款1.5萬元不等。

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責任編輯：吳卓峰

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