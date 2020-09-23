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警方修訂「傳媒代表」定義　葉國謙︰執行上有時間緩衝更好

政治 18:26 2020/09/23

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港區人大代表、行政會議成員葉國謙表示，整體上贊成警方相關修訂。（尹櫻霖攝）

警方昨公布修訂《警察修例》中「傳媒代表」定義，今日起生效。港區人大代表、行政會議成員葉國謙表示，整體上贊成警方相關修訂，但認為警方在與各界溝通方面，「可有更完善的做法」。對於警方昨日公布相關修訂後，便於今日執行，他稱：「有時間上的緩衝會更好」。

葉國謙今出席由前民主黨主席劉慧卿主持的網台節目《議會內外》。就警方修訂「傳媒代表定義」，他在節目上表示，相關修訂能避免真正的傳媒工作者採訪時受阻，能更有效進行採訪工作。

民主黨決定議員去留民調現正進行，就民主派議員去留問題，葉國謙指，人大決定現屆立法會延任一年，是考慮到香港整體利益，他希望議會內所有議員可以留下，「議會內需要多元聲音」，又冀在未來一年的議會，不同派別議員能「互諒互讓」。

當局早前建議實施境外投票，稱要保留大灣區港人選舉權，葉國謙認為，相關建議需先解決法律和實際執行上問題才可實行，例如大灣區選民所屬選區問題等。葉國謙又指，支持明日大嶼方案，認為可解決香港土地不足問題。

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記者︰尹櫻霖

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