【親子好去處】香港科學館重開舉行抗疫展覽　讓孩子重新認識疫症學習科研

▲ 大人細路可以嘗試互動展品「熱能大比拼」，監察自己有沒有發燒。（政府新聞網）

新冠肺炎疫情在全球蔓延，市民抗疫資訊的需求不斷增加，小朋友的防疫意識同樣應提高。香港科學館今日（23日）重開，康文署同時舉行專題展覽「百毒不侵──守護健康的抗疫新科技」，讓市民及小朋友認識新型冠狀病毒的基本知識，以及有關抗病毒治療和預防疫苗的科學原理，一起抗疫。

小朋友可以從病毒知識、疫情後所發展的科技，重新學習疫情對於全球公共健康所帶來的危險。是次展覽展示香港科技大學（科大）在抗疫方面的科研成果，見證本地科研團隊如何尋求創新的解決方案，減低病毒傳播及預防受感染等。

▲ 展覽在科學館內舉行，讓市民認識疫症下創造的科技。（科學館官網）

認識7大本地科研項目

展覽介紹其中7個由科大團隊主導的科研項目，例如智能發燒偵測系統、協助監察家居檢疫人士的地理圍欄技術、新型多層次殺菌塗層、研發疫苗的關鍵技術，以及應用於醫學研究的自然語言處理系統等。小朋友可以了解抗疫科技產品，加深對病毒的認識之餘，還能了解本地科研的運作。

疫情期間，科學館實施特別安排及防疫措施，採取分段式參觀，每日3節，每節2小時，入場設限額。科學館每日即場派籌，分別在早上10時、中午12時及下午2時派籌，參觀認識可即場輪候，以先到先得方式進館。而兒童天地和部分展品亦暫停開放。

為加強設施，科學館在每節參觀時段結束後會閉館清潔，館內的展品和設施已使用了長效殺菌塗層，亦會提供消毒地氈和酒精搓手液等，12歲以下之小童須由成人陪同入場。



展覽日期：

2020年9月23日至2021年2月3日

地點：

尖沙咀東部科學館道2號

開放時間：

每日上午10時至下午5時（逢星期四休館）

展覽參觀時間：

上午10時至中午12時

下午12時半至下午2時半

下午3時至下午5時

展覽詳情按此

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責任編輯：王明芳