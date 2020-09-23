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【保就業】第二期次批8.25萬名僱主將收通知　涉工資補貼115億元

社會 18:37 2020/09/23

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政府將向第二期「保就業」計劃，第二批8.25萬名僱主作出通知。（馮漢柱攝）

政府發言人今日（23日）表示，「保就業」計劃秘書處已通知第二批逾8.25萬名成功申請「保就業」計劃第二期工資補貼的僱主，涉及工資補貼115億元，承諾受薪僱員人數超過48萬人。

「保就業」計劃秘書處已透過電郵及手機短訊，通知成功申請人。申請人可登入「保就業」計劃查詢網頁查察申請結果，如申請人接受申請結果，可在通知發出起計兩天內，透過查詢網頁確認接受結果，以便秘書處安排盡早發放工資補貼。

發言人表示，連同首批2萬名僱主，保就業計劃已向共約10.25萬名僱主批出第二期工資補貼，涉及187億元，承諾受薪僱員人數約77萬名。政府會在發放工資補貼後，在計劃專用網站公布有關僱主的名單和相關資料。

第二批獲得第2期工資補貼的僱主中，有約5,600名僱主未能履行計劃第一期的1或2項承諾，即未有於6月及／或7月把補貼全數用於支付僱員工資，及／或在相關月份有支薪的僱員人數，少於2020年3月無論當時有否支薪的僱員總數。

上述5,600名僱主中約5,000名，在6月及／或7月實際受薪僱員少於其承諾人數，但當中絕大部分減少了1至2名僱員。政府需向這批僱主取回未有用於支付工資的補貼金額及／或有關罰款，涉及金額約4,800萬元，佔至今批出的第二期工資補貼0.4%，款項將在向相關僱主發放第二期補貼時直接扣除。

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責任編輯：吳卓峰

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