社企餐廳為殘疾人士提供就業機會　助精神康復者走出困境解開心結

精神康復者克服困難戰勝病魔，但要重投社會亦不容易，有社企就專為相關人士提供就業機會。設於歷史博物館內的「香城茶室」將於10月中結業，一眾員工對茶室大表不捨，其中茶室的「開朝元老」更自言自己與茶室一同成長，亦解開了自己的心結，期望繼續將「香城精神」傳承下去。

開幕約19年的香港歷史博物館「香港故事」常設展，將於今年10月底關閉並展開更新工程，館內的「香城茶室」亦因此於10月中結業。香城茶室於2014年由扶康會轄下社企創辦，共有25名員工，其中17人是身體殘障、精神復元人士等， 希望為客人提供美食的同時，造就殘疾人士就業機會。

▲ 香城茶室位於香港歷史博物館，主打懷舊情懷。(湯炳強攝)

現年54歲的孔慶坤是精神復元人士，亦是香城「開朝元老」，由2014年10月入職負責樓面工作至今。他康復後本來從事清潔工作，可惜當時同事對精神病康復者理解不足，難免令阿坤感到有歧見並被孤立，致他工作不太如意，寧願重回庇護工場。幸得社工多番鼓勵，阿坤始走出安全區任職茶室樓面，結果一做便是6年，亦是他個人做得最久的一份長工。而茶室體諒殘疾工友的特殊需要，安排彈性上班時間予工友覆診及休息，令他對茶室充滿歸屬感。

他提及，最難忙的一次經驗是茶室被人包場舉行活動，他聯同工友從準備食物、佈置到服務工作都是「一腳踢」。活動結束後客人對他們的服務甚感滿意，特意留下千元小費以作鼓勵。他自豪地表示從中得到成功感，經理更利用該筆小費進行「小型慶功宴」，慰勞一眾員工。

▲ 孔慶坤是香城茶室的「大師兄」。(湯炳強攝)

在茶室工作近6個年頭，阿坤儼如大師兄，亦自然與一眾工友有着濃厚感情，他認為自己與茶室一同成長，從基本的餐飲訓練到待人接物，「這裡猶如一個大家庭，我個人都有好大改變，自信心增強很多，不再怕與陌生人說話及相處」。他形容這是「香城精神」，工友間情同家人、互相守望，希望離開茶室後亦可將精神傳承下去。

茶室另一員工陳淑玲是聾啞、中度智障人士。社工黃玉華透露，淑玲雖然不能用語言表達，但為人細心，她初時只負責樓面工作，「佢會偷偷觀察其他人的工作」，在一次偶然機會下她被臨時調派到水吧工作，在略施教導下已能自行沖調出飲品，可見其特別之處，而現時她已能勝任茶室內多項工序。加上淑玲為人樂天，她的笑容則是她最好的侍客之道，也是工友之間的開心果。

▲ 淑玲能勝任茶室內多項工序。(湯炳強攝)

扶康會副總幹事麥潤芸稱，會安排受影響員工到社企其他內部公司工作，例如阿坤會加入消毒塗層服務團隊。她提到，受疫情影響博物館須關館，連帶餐廳亦未能營運，期間收入少約9成，縱然獲康文署提供租金，餐廳亦未有解僱員工，因此對社企的營運仍有巨大壓力，呼籲有心人提供捐助或提供合適場地，讓茶室得以延續。

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記者：蘇文軒