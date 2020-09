【創意展覽】疫情激發腦力產品創意大爆發　陳幼堅又一山人逾70名海內外設計師參與【內附預約連結】

▲ 陳幼堅設計的What Goes Down Must Come Up波鞋。(主辦機構提供)

創意往往都是在種種限制下,被迫出來的。就如疫情下,大家保持社交距離,影響了設計師之間的協作,但同時又啟發到設計師的想像力,帶來創新的原型作品希望惠及大眾。即日起在上環舉行的「信言設計大使︰因時『製』宜」微型計劃,就是一個集本地及海外逾70名設計師齊齊拼發創意的展覽。

信言設計大使(Design Trust)是由本地註冊非牟利慈善團體香港設計大使(Hong Kong Ambassadors of Design)創辦的專案資助平台,於2014年成立。它旨在支持香港及大灣區的設計專案,推動專業知識、設計研究議題和創意項目,涉及平面設計、媒體、建築至生活空間的設計領域。

今次「信言設計大使︰因時『製』宜」微型計劃(DESIGN TRUST︰ Critically Homemade),就由信言設計大使的聯合創辦人及執行總監姚嘉珊(Marisa)負責策劃。

▲ 「信言設計大使︰因時『製』宜」微型計劃策展人姚嘉珊。(主辦機構提供)

微型 ‧ 原型

姚嘉珊表示︰「受疫情帶來的必要社交距離限制,許多設計師已經表達了對於與同行聯繫,協作和創造的需求。幾個月來我們一直質疑,思考和嘗試了解我們的城市,以及我們作為非政府機構的角色——如何可以在當前情況下發揮微薄且積極的作用,為社群減輕負擔,一同渡過難關;而同時,即使在多重限制下仍能發揮創意,讓廣大群眾受惠。」

她相信設計可帶來正面變化。而今次就邀請了逾70位來自香港及鄰近地區創意圈的人士參與計劃,當中包括「信言設計大使」的導師、設計師學員、計劃成功申請人及支持者等共同協作發揮創意。

大前提是設計師在家中製作一個尺寸為 20 x 20x 20 厘米的原型物件(prototypes),以回對當前的社會和環境挑戰,提供解決方案,並以廣泛受眾作設計基礎。

逾70名設計師參與

參與今次微型計劃的本地設計界精英就有Michael Young、Peter Yuill、周亦彤、陳幼堅、楊志超、又一山人、Johanna Ho等。海外設計界則有澳洲的Hugh Davies(澳洲墨爾本)、Yanki Leeh與Pascal Anson(英國倫敦)、Clara Brito 和Margarida Jardim(澳門/葡萄牙)、Savinee Buranasilapin(泰國曼谷)等。

▲ 陳幼堅設計的What Goes Down Must Come Up波鞋。(主辦機構提供)

What Goes Down Must Come Up

面對顛倒的世界,大家都希望彼此會勇於踏出舒適圈而非停滯不前。

本地著名設計師陳幼堅設計的這雙黑白相間的鞋子象徵生活上的是非對錯之間都是勢均力敵,若有人用力拉扯着你,相同力量就會推動你向前。WHAT GOES DOWN MUST COME UP 球鞋時刻提醒你擁有來自生活四方八面的力量。

▲ 黃國才的COVID-19雕塑系列。(主辦機構提供)

COVID-19 雕塑系列

2018「未·共研社」顧問黃國才的雕塑系列把疫情期間的家居必需品澆鑄到樹脂中,創造出像珠寶般的時間膠囊。

每個雕塑都以多層鑄造,每層之間都繪製了看似病毒的彩色圓點。將粗糙的樹脂雕成菱形並進行高度拋光,象徵在疫情期間「購物」的荒謬之處,提醒人們擁有普通家用品不是必然。

▲ 北京People's Architecture Office (众建筑)設計的迷你學習屋。 (主辦機構提供)

迷你學習屋

北京的People's Architecture Office (众建筑) 受到他們屢獲殊榮的 Plugin House 設計啟發,創作出一個簡單的活動套件,供小朋友在家親自製作,激發創意並鍛練小肌肉發展。折疊起來的迷你學習屋就像一個小房子形的保護盒。打開它,就可以着色,切合小朋友的學習需要。

▲ (主辦機構提供)

我愛你但要保持安全距離

Joel Austin 和 Queenie Li 以廢料升級再造以成的拉尺,可伸長至 100、150、180 及 200厘米,方便用家根據各地政府和衛生組織按著不斷變化的社交距離建議,與其他人保持距離。

▲ 泰國曼谷Savinee Buranasilapin設計的「Breathe Colour」口罩。(主辦機構提供)

Breathe Colour

居家抗疫成為常態,令我們漸漸忘記年月。來自泰國曼谷的Savinee Buranasilapin因此設計了彩色口罩系列,啟發自印度占星術的習俗,在一星期不同日子要穿不同顏色的衣服,驅使我們與時間互動。

▲ Michael Young設計的防沾水抗菌金屬門柄。(主辦機構提供)

防沾水抗菌金屬門柄

「未·共研社」2019 導師Michael Young 利用激光和光子技術,根據荷葉的疏水表面紋理設計的一套防沾水和抗菌的金屬門柄。

▲ 陳濬人設計的北魏真書字體曲奇餅模。(主辦機構提供)

北魏真書字體曲奇餅模

陳濬人以香港獨有的北魏真書字體寫成的「惡」字為模,烤烘出可口小食,在這充滿挑戰的當下帶出積極樂觀的角度。他目前正與信言設計大使創作「平安」和「大吉」等寓意幸運的字體曲奇餅模。

「信言設計大使︰因時『製』宜」原型展覽

地點︰上環德輔道西33號 Soho House - House Studio

公眾展覽日期︰ 即日至10 月 4 日(星期日)

時間︰12nn - 7pm

免費參觀

參觀展覽前請預先登記

展覽詳情

