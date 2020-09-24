【K11 MUSEA】MOMA Design Store期間限定唱片店 John Lennon小野洋子白膠唱碟受注目
著名唱片店Tower Records的宣傳口號「No music, No Life」，為不少喜歡音樂朋友的金句，適逢近年黑膠唱片回歸，縱使今天的大勢仍然離不開下載數碼音樂，但黑膠再一次成為「時尚人士」的寵兒，有見及此，K11 Musea裏的MOMA Design Store開設了限定唱片店The RECORD SHOP。
據《CNN》報道，在疫情下，2020年在美國黑膠唱片的銷量已經超越CD，上半年銷售已經去到2.3億美元（CD只有1.29億美元），因此，這兩三年間無論是硬件、還是軟件、都有非常多的選擇，所以當知道K11 Musea裏的MoMA Design Store開設了營業至11月尾的「THE RECORD SHOP」Pop-Up期限店時，實在一點也不感到意外。
限時開業的THE RECORD SHOP麻雀雖小，但五臟齊全，黑膠唱片、耳筒、喇叭和精選了多部集黑膠和CD於一身的多功能唱機。
當中不得不提的是一部來自意大利Brionvega Radiofonografo黑膠唱盤，話說這唱盤非比尋常，除了用人手製作外，方體機身亦可以自由組合，當年David Bowie逝世後，他遺留下來的這個同款唱盤在拍賣行以200萬元成交，可見是黑膠唱盤中的王者。而素來這品牌的產品不設寄運香港，這一次能夠經MoMA Design Store訂購，可說是不容錯過。
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記者：何偉雄