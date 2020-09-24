【K11 MUSEA】MOMA Design Store期間限定唱片店　John Lennon小野洋子白膠唱碟受注目

▲ The RECORD SHOP一樣有小量的黑膠唱片發售，例如這張John Lennon與小野洋子於1968年推出的《Unfinished Music No.1：Two Virgins》，今次以「白膠」姿態面世。（售價未定/圖片K11 Musea提供）

著名唱片店Tower Records的宣傳口號「No music, No Life」，為不少喜歡音樂朋友的金句，適逢近年黑膠唱片回歸，縱使今天的大勢仍然離不開下載數碼音樂，但黑膠再一次成為「時尚人士」的寵兒，有見及此，K11 Musea裏的MOMA Design Store開設了限定唱片店The RECORD SHOP。

▲ K11 Musea內的MOMA開設期間限定The RECORD STORE，日期至11月尾。（圖片K 11 Musea提供）

▲ 經典的Brionvega Radiofonografo黑膠唱盤立方體機身可以經「榫位」自由組合，首次在港可供訂購。（白色$85,800，全球限量啡色1,000部 $135,000/圖片K11 Musea提供）

據《CNN》報道，在疫情下，2020年在美國黑膠唱片的銷量已經超越CD，上半年銷售已經去到2.3億美元（CD只有1.29億美元），因此，這兩三年間無論是硬件、還是軟件、都有非常多的選擇，所以當知道K11 Musea裏的MoMA Design Store開設了營業至11月尾的「THE RECORD SHOP」Pop-Up期限店時，實在一點也不感到意外。

▲ 這個來自日本設計的喇叭非常有趣，設計師希望大家重新留意歌詞，只要將喇叭連繫上Spotify播放，熒幕上就會出現歌詞，可支援英文、日文和部分中文歌曲。（$14,980/圖片K11 Musea提供）

▲ 香港獨賣的Transparent喇叭，以透明姿態示人，大量刪減內部的喇叭線，放在家中一流。（$4,580/圖片K11 Musea提供）

▲ 喇叭線大旺被刪減。（圖片K11 Musea提供）

限時開業的THE RECORD SHOP麻雀雖小，但五臟齊全，黑膠唱片、耳筒、喇叭和精選了多部集黑膠和CD於一身的多功能唱機。

▲ 來懷一個舊，這個仿如80年代的GPO Brooklyn卡式收音機，除了可以播放錄音帶外，一樣可以播放CD。（$2,648/圖片K11 Musea提供）

▲ 機頂設有CD槽播放CD。（圖片K11 Musea提供）

當中不得不提的是一部來自意大利Brionvega Radiofonografo黑膠唱盤，話說這唱盤非比尋常，除了用人手製作外，方體機身亦可以自由組合，當年David Bowie逝世後，他遺留下來的這個同款唱盤在拍賣行以200萬元成交，可見是黑膠唱盤中的王者。而素來這品牌的產品不設寄運香港，這一次能夠經MoMA Design Store訂購，可說是不容錯過。

產品查詢：2316 2113

記者：何偉雄