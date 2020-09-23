【食用安全】港媽執蝸牛回家欲製法國蝸牛　食安中心：恐引發腦膜炎致命

▲ 有網民近日表示，其同事母親早前竟在公園把9隻野生蝸牛執回家，更向同事表明將製作法國蝸牛，引起網民熱議。

本港近日屢遇暴雨天氣，多地發生水浸，充足的雨水吸引不少蝸牛紛紛現身。不過，有網民近日表示，其同事母親早前在公園把9隻野生蝸牛執回家，更向同事表明將製作法國蝸牛。帖文經發布後，令食安中心也隨即發帖回應制止稱：「千祈唔好咁做呀！」

母親執蝸牛回家後表現興奮

據女事主日前在facebook群組「Day Day Explode 日日爆」分享指，她同事的母親早前與友人在家樓下公園執起至少9隻野生蝸牛回家，回家後更向女兒表示：

阿女，你同我找一下煮法國蝸牛的食譜，我們吃法國蝸牛！

同事母親事後把那些蝸牛飼養了幾日，還和友人討論起蝸牛的烹調方法，最後還是被同事成功阻止食用，並建議把牠們帶回公園放生。同事事後表示：

已跟阿媽說不能食用，但不知阿媽的朋友如何？

帖文經發布後，引起不少網民熱議，有網民表示：「同事係咪未交家用？伯友用咁含蓄嘅方式表示冇錢買餸」，亦有網民表示野生蝸牛屬寄生蟲溫床，絕對不宜食用。

食安中心：台灣曾有人為食蝸牛而喪命

除引起網民熱議外，事件亦「驚動」食安中心。食安中心今日（23日）在facebook回應事件指，一般可供食用的蝸牛會在特定的飼養環境，以特定的飼料餵飼，因此野生蝸牛存有寄生蟲的風險絕對遠較食用蝸牛為高。

食安中心指出，台灣過去就曾經出現多個因為進食了野生蝸牛而感染「廣州管圓線蟲病」的個案，部分人更因此而喪命。因為這種「廣州管圓線蟲病」可以入侵人體的中樞神經系統，引致腦膜炎，嚴重者可令人死亡。

雖然徹底煮熟蝸牛可以消滅寄生蟲，但蝸牛從生長環境中積存體內的化學污染物則不能夠消除，食物危害依然存在。因此，食安中心強調市民絕對不應該捕捉野生蝸牛食用。

據資料顯示，事件中的蝸牛屬於非洲大蝸牛，原產非洲東部。不過因為各種原因(如食用、作寵物及運送植物)，現在已經成為全球著名的入侵動物。牠們屬夜行同雜食性，喜歡潮濕環境，繁殖力強，可以危害各種農作物。

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責任編輯:羅嘉欣