【高空產子】孕婦空中陣痛緊急分娩醫生乘客助接生　B女獲贊助一世免費搭飛機

▲ 有孕婦在搭乘飛機途中緊急分娩，幸得機上一名醫生乘客協助接生。

分娩過程有很多未知數，有時並非媽媽們能夠控制。外國有孕婦在搭乘飛機途中，突然陣痛需要緊急分娩，幸得機上一名醫生乘客協助接生，並在機組人員的幫忙下，得以母女平安。這位女嬰更獲航空公司贊助，一世免費搭飛機。

據《紐約郵報》（New York Post）報道，上周三（16日）埃及航空（Egypt Air）從英國倫敦前往埃及開羅的航班上，38歲的也門孕婦Hiyam Nasr Naji Daaban感到陣痛即心知不妙，因為孩子迫不及待要出生了，於是她立刻通知機組人員。

往埃及航班緊急降落德國

當時航班正在德國上空，機組人員得知孕婦的情況後，機長已要求緊急降落在德國慕尼黑，可是孕婦已等不及，在飛機降落前就分娩。幸好當時機上乘客Moataz Fathi是一位醫生，隨即協助她分娩及接生，最終孕婦平安誕下女嬰。航班緊急降落後，母女被送往醫院。

埃及航空於上周四（17日）在Twitter發文講述事件，並上載了女嬰出生後的照片，當時女嬰被毛氈包裹著。埃及航空董事長Rushdi Zakaria除了祝賀這位女乘客誕下千金外，更為她的女兒提供終身免費機票。

▲ 女嬰出生後被毛氈包裹著。（圖片來源︰Twitter @EGYPTAIR）

航空公司同時感謝醫生在飛行途中，仍努力確保女乘客母女平安，又多謝機組人員和其他乘客的幫忙及支持。

機上出生嬰兒喜獲免費機票

這位女嬰兒並非首位獲得一世免費搭飛機的幸運兒。2017年，捷特航空（Jet Airways）的航班上，有一名男嬰在機上出生，他也獲得印度航線的終身免費機票。當時男嬰的媽媽在阿拉伯海的高空分娩，機組人員和一名是護士的乘客幫助她分娩。

今年6月，亦有一名女嬰在阿聯酋航空（Emirates）的航班上出生，女嬰的父母為她命名「Sky」，代表她在空中出生，同時表達對機組人員的謝意。不過，航空公司沒有為女嬰提供終身免費機票。

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責任編輯︰駱秀玲