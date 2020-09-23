警修改傳媒代表定義　李家超：更有利專業記者、提供額外採訪安排

警方修訂《警察通例》下「傳媒代表」的定義。保安局局長李家超撰文稱，修訂是令有更明確及清晰的定義，令前綫人員更有效快捷辨識傳媒，強調不是要為記者作任何定義。

李家超指出，香港新聞自由受《基本法》保障，而警方與傳媒有悠久合作關係，惟去年起有不少借採訪而魚目混珠的人，阻礙警方行動，增加警務人員遇襲風險。他又重提，過往曾搜獲假記者證等事件，稱這些魚目混珠的人，令警方無法有效執法職責。

修訂《警察通例》後，傳媒代表須是已登記政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）的傳媒機構；或國際認可及知名的非本地新聞通訊社、報章、電台和電視廣播機構。李家超稱，GNMIS推行已久，認為政府新聞處處理申請時有一貫考慮，現時有205間傳媒登記，當中包括網媒。

李家超強調，香港奉行的新聞自由沒有改變，修訂定義後，對新聞工作者的依法採訪工作毫無影響，一切如常，而警方在可行情況下，可安排傳媒進入封鎖區，形容今次是額外有利的採訪安排。

他更指出，外國有實行記者認證制度，包括美國紐約市及洛杉磯，認為外國制度和做法，都不被視為抵觸新聞自由，而警方今次修訂，令警務人員易於識別，以作特別外安排，認為是更有利專業記者採訪，令雙方各司其職。

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記者：陳宛彤