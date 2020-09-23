  • 29°C
香港時間 : 2020923日 (三) 19:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

警修改傳媒代表定義　李家超：更有利專業記者、提供額外採訪安排

政治 19:15 2020/09/23

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

警方修訂《警察通例》下「傳媒代表」的定義。保安局局長李家超撰文稱，修訂是令有更明確及清晰的定義，令前綫人員更有效快捷辨識傳媒，強調不是要為記者作任何定義。

李家超指出，香港新聞自由受《基本法》保障，而警方與傳媒有悠久合作關係，惟去年起有不少借採訪而魚目混珠的人，阻礙警方行動，增加警務人員遇襲風險。他又重提，過往曾搜獲假記者證等事件，稱這些魚目混珠的人，令警方無法有效執法職責。

修訂《警察通例》後，傳媒代表須是已登記政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）的傳媒機構；或國際認可及知名的非本地新聞通訊社、報章、電台和電視廣播機構。李家超稱，GNMIS推行已久，認為政府新聞處處理申請時有一貫考慮，現時有205間傳媒登記，當中包括網媒。

李家超強調，香港奉行的新聞自由沒有改變，修訂定義後，對新聞工作者的依法採訪工作毫無影響，一切如常，而警方在可行情況下，可安排傳媒進入封鎖區，形容今次是額外有利的採訪安排。

他更指出，外國有實行記者認證制度，包括美國紐約市及洛杉磯，認為外國制度和做法，都不被視為抵觸新聞自由，而警方今次修訂，令警務人員易於識別，以作特別外安排，認為是更有利專業記者採訪，令雙方各司其職。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳宛彤

相關文章

警方改「傳媒代表」定義　新聞行政人員協會促先交代登記制度
19:36 2020/09/22
警方改「傳媒代表」定義　新聞行政人員協會促先交代登記制度
警方指修訂「傳媒代表」定義方便警員辨識記者身份　6間大學新聞系發表聯合聲明
今日 11:20
警方指修訂「傳媒代表」定義方便警員辨識記者身份　6間大學新聞系發表聯合聲明
警方修訂「傳媒代表」定義　葉國謙︰執行上有時間緩衝更好
今日 18:26
警方修訂「傳媒代表」定義　葉國謙︰執行上有時間緩衝更好
遊行集會 李家超 警務處

最高瀏覽

【第二輪保就業計劃】百佳10月初派發總值逾4千萬現金食物券　料逾20萬人受惠
16:24 2020/09/22
【第二輪保就業計劃】百佳10月初派發總值逾4千萬現金食物券　料逾20萬人受惠
【林美戀】林作自爆媽媽與裕美互當透明　林母暗示希望麥明詩做新袍
今日 10:24
【林美戀】林作自爆媽媽與裕美互當透明　林母暗示希望麥明詩做新袍
【天王豪宅】周杰倫半夜彈琴不怕鄰居投訴　周董逾億元台北豪宅擁360度無敵天台【多圖】
15:47 2020/09/21
【天王豪宅】周杰倫半夜彈琴不怕鄰居投訴　周董逾億元台北豪宅擁360度無敵天台【多圖】