日間醫療中心提供非緊急小型手術　分擔公私營醫療壓力

▲ 日間醫療中心「中環外科」行政總裁鄭秉熹。(林宇翔攝)

近年，於日間醫療中心接受檢查、治療或手術漸成新趨勢。日間醫療中心「中環外科」行政總裁鄭秉熹表示，日間手術中心早在英國澳洲等流行，惟香港人開始認識「日間手術」卻是近年的事。一般日間手術中心可提供非緊急小型手術，為病人提供即日手術治療，由入院至出院的整個程序可在數小時內完成。

他又提到，現時診所約有半數患者使用醫療保險，而其中心亦有與數間保險公司合作，若受保人購買了中心的受保服務，接受醫療程序前可先不用付費，中心其後會直接向保險公司索取相當費用。

他認為，日間醫療中心正好填補公私營醫療之間的「空隙」，令整個醫療系統更完善，由於在日間手術中心完成手術休息2至3小時已可出院，不必支付『過夜』費用，毋須擔心等候時間長及床位緊張問題，收費亦較私家醫院便宜，「給病人多一個選擇」。

▲ (林宇翔攝)

國際醫療集團Ramsay Sime Darby於2018年在中環開設一所約8500呎的日間醫療中心「中環外科」。現時中心約有70名訪院醫生，設有手術室和內窺鏡檢查室，可為病人作內窺鏡檢查，及整形外科、耳鼻喉科、婦科、泌尿科、骨科和其他外科等日間手術。

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記者：洪芷晴

