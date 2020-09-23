郭榮鏗︰司法機構遭有系統攻擊　周浩鼎︰馬道立聲明無助釋除公眾疑慮

▲ 郭榮鏗指出，坊間就判詞作出批評並無問題，但需要按裁決理據。（林曉君攝）

就終審法院首席法官馬道立今日發表的聲明，法律界立法會議員郭榮鏗形容，司法機構罕有作出回應，相信是回應近期有報章和議員有系統地質疑司法機關，因此需要澄清一些基本的法治原則和常識。民建聯立法會議員周浩鼎則認為，馬道立的聲明只是重複最基本的法律原則，無法釋除公眾的疑慮。

郭榮鏗指出，坊間就判詞作出批評並無問題，但需要按裁決理據作出批評，但近來對司法機關的批評，是史無前例及有系統地攻擊。

郭榮鏗相信司法機關是意識到，長期有系統地批評及針對某幾位法官，對本港法治造成很大影響，亦對法庭構成很大壓力。

▲ 周浩鼎認為馬道立的聲明不能釋除公眾疑慮。（林曉君攝）

周浩鼎指出，馬道立的聲明，沒有着墨司法機構如何確保下級法院或裁判官，在審理案件時，能正確運用法律原則，以令公眾信服，司法機構公正判案。

對於設立量刑委員會的建議，郭榮鏗認為，量刑是司法機關的重要工作，不能外判，亦不能由其他人士指指點點。周浩鼎則批評郭榮鏗如此說顯示其愚昧無知，又指出美國和英國分別於1984及2010年，因應社會情況設立量刑委員會。他強調，建議設立量刑委員會，是希望挽回公眾對司法機構的信心。

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記者：林曉君