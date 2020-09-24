  • 28°C
香港時間 : 2020924日 (四) 08:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

自願醫保首15個月接30宗投訴半數成立　有保險公司錯發7萬封信通知惟未提醫保外選擇

社會 08:00 2020/09/24

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

（經濟日報資料圖片）

自願醫保計劃推出首15個月接獲30宗相關投訴，近半數個案成立，大多涉及舊保單過渡新醫保保單的問題，亦有投訴涉不滿核保安排；有保險公司發信通知現有客戶過渡新保單時，未有提及參與自願醫保以外的方案，涉及7萬客戶，獲要求向客戶重新發信通知。

自願醫保推出首年已有保險公司減保費　食衞局：檢視未來2年數據決定需否擴大保障

自願醫保推出首15個月，食衞局共接獲30宗投訴，經跟進後有16宗投訴不成立個案，包括3宗要求保險公司作出跟進改善；餘下14宗投訴成立的個案，多涉新舊保單過渡問題，亦有不滿保險公司服務水平、缺乏清晰溝通、不滿核保安排等投訴。

有保險公司發出7萬封信通知現有客戶過渡新保單，惟未有提及參與自願醫保以外的方案，局方接獲投訴後，要求保險公司向客戶重新發信通知；另有投保人不滿核保後不保事項安排，多次與保險公司跟進仍感未獲清楚解釋，遂向當局投訴，局方要求保險公司向投保人作出書面解釋。

自願醫保推出首年有52.2萬張保單　逾半受保人不足40歲

食衞局副秘書長方毅亦提及，有個案醫療索償後賠償不足，當局跟進未發現保險公司不符規例，僅涉及賠償金額爭拗，最終投訴不成立；提醒市民如涉及醫保的賠償金額，應向保險投訴局保險。當局補充，如投訴個案成立，當局會要求相關保險公司即時提交糾正方案，並會密切跟進其糾正行動。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡

保險公司 自願醫保

最高瀏覽

【林美戀】林作自爆媽媽與裕美互當透明　林母暗示希望麥明詩做新袍
10:24 2020/09/23
【林美戀】林作自爆媽媽與裕美互當透明　林母暗示希望麥明詩做新袍
【星爺愛將】谷德昭久休現身瘦過林海峰　為健康減肥靠一秘訣成功變瘦谷
16:10 2020/09/23
【星爺愛將】谷德昭久休現身瘦過林海峰　為健康減肥靠一秘訣成功變瘦谷
【送別外傭】印傭工作10年完約回鄉照顧母親　港媽一家四口送機兒子不捨落淚
12:41 2020/09/23
【送別外傭】印傭工作10年完約回鄉照顧母親　港媽一家四口送機兒子不捨落淚