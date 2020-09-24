自願醫保首15個月接30宗投訴半數成立　有保險公司錯發7萬封信通知惟未提醫保外選擇

▲ （經濟日報資料圖片）

自願醫保計劃推出首15個月接獲30宗相關投訴，近半數個案成立，大多涉及舊保單過渡新醫保保單的問題，亦有投訴涉不滿核保安排；有保險公司發信通知現有客戶過渡新保單時，未有提及參與自願醫保以外的方案，涉及7萬客戶，獲要求向客戶重新發信通知。

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自願醫保推出首15個月，食衞局共接獲30宗投訴，經跟進後有16宗投訴不成立個案，包括3宗要求保險公司作出跟進改善；餘下14宗投訴成立的個案，多涉新舊保單過渡問題，亦有不滿保險公司服務水平、缺乏清晰溝通、不滿核保安排等投訴。

有保險公司發出7萬封信通知現有客戶過渡新保單，惟未有提及參與自願醫保以外的方案，局方接獲投訴後，要求保險公司向客戶重新發信通知；另有投保人不滿核保後不保事項安排，多次與保險公司跟進仍感未獲清楚解釋，遂向當局投訴，局方要求保險公司向投保人作出書面解釋。

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食衞局副秘書長方毅亦提及，有個案醫療索償後賠償不足，當局跟進未發現保險公司不符規例，僅涉及賠償金額爭拗，最終投訴不成立；提醒市民如涉及醫保的賠償金額，應向保險投訴局保險。當局補充，如投訴個案成立，當局會要求相關保險公司即時提交糾正方案，並會密切跟進其糾正行動。

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記者：陳正怡