保聯推實務守則禁保險公司索取投保人基因測試結果　

▲ 基因組醫學督導委員會今年中發表首份「香港基因組醫學發展策略」報告。（經濟日報資料圖片）

港府擬於明年中推基因組先導計劃，針對醫療保險需否披露基因測試結果，食衞局與保險業聯會商討後已推出《使用基因測試結果實務守則》，規定所有自願醫保產品提供者，不能要求投保人作基因測試作核保之用，亦不可索取預測性基因測試結果等。

自願醫保推出首年已有保險公司減保費 食衞局：檢視未來2年數據決定需否擴大保障

基因組醫學督導委員會今年中發表首份「香港基因組醫學發展策略」報告，建議藉保聯更新其有關遺傳檢測的實務守則，以加強監管；而政府應持續檢討，需要時需考慮採用立法措施。

食衞局副秘書長方毅提到，過往實務守則亦不准保險公司要求投保人進行基因測試，惟可向投保人索取已作基因測試結果。他稱，保聯跟食衞局商討後，最近已推出《使用基因測試結果實務守則》，表明自願醫保提供者，不會要求準投保人進行基因測試作核保之用。

自願醫保首15個月接30宗投訴半數成立 有保險公司錯發7萬封信通知惟未提醫保外選擇

他補充，守則提及保險公司亦不可索取準投保人預測性基因測試結果，即如準投保人未現任何遺傳病或其他疾病徵狀，都毋須向保險公司披露基因測試的預測結果。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡