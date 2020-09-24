【直私學費】45間直資私立國際校「疫市」加學費　中一學費最高加22%

▲ 45間直資私立國際校「疫市」加學費。

教育局今日（24日）公布，45間直資、私立及國際學校獲批在本學年加學費，比去年同期大減134間，平均加3.68%至8.59%，當中3校加費幅度逾1成，比去年少11間。疫情下普遍學校均凍結學費，但3間直資學校中一學費仍加費1成或以上，最高加幅近22%，有學校解釋加學費是用於購買平板電腦供學生借用。

教育局表示，截至8月31日，共收到45間直資、私立及國際學校申請調整2020/21學年學費，全部申請獲批。

獲批加學費的23間直資學校，包括18間中學及5間小學，較去年同期少24間；學費平均加幅為3.68%，比去年低2.16個百分點，全部整體加費幅度在1成或以下。

翻查各校收費證明書，直資學校以沙田林大輝中學中一學費加幅最高，按年增21.6%，由上學年學費27,130元，增至本學年33,000元，TOPick記者曾致電該校查詢暫未獲回覆。

大埔三育中學中一學費加幅亦高達18.6%，全年學費由8,260元增至9,800元，校長余昌寧承認加幅「驚人」，但平均每月僅加費百多元，強調是「用在學生學習」，用於增聘教師，以及購買平板電腦推動電子教學，足夠讓全級中一生「一人一機」在堂上借用，無需排隊輪候，校方早前就加學費進行全校家長諮詢，已獲大部分人支持。

此外，12間私立小學亦獲批加費，平均加8.59%，其中1校加費幅度達1成或以上。10間國際學校亦獲准加費，平均加5.3%，2校加費幅度達1成以上，其中全港學費最貴的漢基國際學校再獲准加價2%，本學年1年級至13年級學費，增至介乎22.2萬至26.6萬元。

教育局表示，已按既定程序審批直資、私立及國際學校的調整學費申請，審批直資學校申請時，會仔細審視學校提交的財政預算和調整學費的理據，並確定學校已諮詢家長，包括向家長提供相關的學校財務資料和解釋加費理由，校方亦須按規定把不少於學費總收入的10%，撥備作為學費減免和獎助學金用途，確保學生的學習不會因家庭經濟困難而受影響。

局方處理私立學校和國際學校調整學費的申請時，亦會仔細考慮學校提出的理據及其財務狀況，並要求學校須就申請調整學費事宜，充分與家長溝通，妥善回應他們的關注。

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記者：馮琪雅