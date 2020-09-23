【新冠肺炎】免費戶外球場本周六有限度重開　一文看清康文署最新安排　

▲ 周六起重新開放更多康樂場地，如免費戶外球場，惟只可進行小組活動／訓練，每一小組不得超過4人，每個小組之間的距離需要保持至少有1.5米。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情持續緩和，今為第9日本地感染增幅呈單位數，錄得2宗與早前個案相關的本地病例，及1宗輸入個案。康文署晚上宣布周六起重新開放更多康樂場地，如免費戶外球場，惟只可進行小組活動／訓練，每一小組不得超過4人，每個小組之間的距離需要保持至少有1.5米。

康文署指，下月19日起恢復舉辦部分康樂和體育活動，所有公共圖書館和博物館會於下周二起回復正常開放時間，而表演場地將在下月1日恢復接待有現場觀眾的演出或活動。

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康樂和體育活動

10月19日起恢復舉辦部分康樂和體育活動，包括在室內、戶外、公眾游泳池及水上活動中心舉行的訓練班及同樂日

市民可於10月5日（星期一），透過各分區康樂事務辦事處、設有康體通服務的康樂場地、康體通網上服務及自助服務站報名參加

文化設施

9月29日起，所有香港公共圖書館、附設的學生自修室及所有流動圖書館將恢復正常開放時間

康文署會繼續實施特別措施，包括採取分時段開放以限制使用人數及減少座位數目

公共圖書館將於10月19日起恢復計算逾期歸還罰款

博物館將於9月29日恢復正常開放時間，並限制館內人數；館內的公眾節目（包括香港電影資料館的電影節目）將陸續恢復，兒童設施則繼續暫停

表演場地

10月1日恢復接待有現場觀眾的演出或活動，並設特別座位安排

場地內的主要設施如音樂廳、劇院、演藝廳、文娛廳及表演場等，觀眾入座人數不能超過原定可容納人數的一半，相連的座位不得超過四個，座位須平均分布

在附屬設施如排練室、音樂室、舞蹈室、演講室、活動室及會議室等舉行的活動，每組參加者包括導師最多為四人，組與組之間須保持社交距離

附屬設施的使用人數一般不超過原定可容納人數的一半，可容納的人數及使用詳情以個別場館公布為準

觀眾在場館內必須佩戴自備的口罩

表演場地的售票處將繼續實施每日特別開放時間（中午12時至晚上6時30分或場地的城市售票網節目開場後30分鐘）

附設的自助取票機按場館的開放時間提供服務。

音樂事務處

各器樂訓練班、音樂通識班及部分外展音樂課程將由10月5日起開始復課

課堂參與人數連同導師將限制為四人或法例指定不能超過的人數以下

惟基於衞生考慮，中西吹管器樂訓練班將繼續停課至另行通知

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康文署會繼續接受及處理免費陸上康體設施的個人及團體預訂申請，以及收費陸上康體設施的團體預訂申請。康文署會暫停接受及處理轄下露天劇場及免費康體場地作非指定用途活動／銷售活動的預訂申請，直至另行通告。

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責任編輯：鄧凱文