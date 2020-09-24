【重振旅遊業】旅發局連環3招振旅業　重推消費即賞免費本地遊　11月辦美酒佳餚巡禮

▲ 疫情下旅客量大減，旅發局有見本港疫情緩和，宣布多招重啟本地及短途客源市場的推廣策略，催谷本地消費，及維持香港的曝光度。（馮漢柱攝）

本港第三波新冠肺炎疫情漸趨緩和，本地經貿活動陸續恢復，旅發局亦公布多招重啟本地及短途客源市場的推廣策略，以重振香港旅遊命脈，包括擬在限聚令放寬之際，推出名額1萬個的消費即賞免費本地遊活動；11月則辦美酒佳餚巡禮，並盼年底如期舉行除夕倒數；又會針對「旅遊氣泡」建立，先吸大灣區商務及年輕旅客來港。

旅發局亦出招增強香港在海外的曝光率，強化香港健康形象，詳情即看：【下一頁】

旅發局原擬於8月推出市民消費換免費本地團的「賞你遊香港」 計劃，但因本港第三波疫情及政府收緊防疫措施而押後。旅發局總幹事程鼎一表示，已準備隨着放寬限聚令而重推計劃，市民只要於零售或餐飲消費滿指定金額，便可免費換領一個本地遊名額，行程約4小時，涵蓋遊覽至少兩個景點、往返接載、一頓膳食及導遊講解。

▲ 旅發局總幹事程鼎表示，正籌備「Open House Hong Kong」平台，當恢復跨境旅遊時，會即推優惠促銷吸客。（陳曉瑩攝）

提供50行程選擇 名額1萬個

他稱，計劃暫定提供1萬個名額，旅發局已與約50間旅行社洽商，將提供約50個行程選擇，

例如有一個團是到訪跑馬地，參觀設於香港三級歷史建築的私營博物館F11 Foto Museum，再到另一食肆享用午餐或下午茶；另一團則到訪大澳蝦膏工場，參觀傳統手作蝦膏製作過程。

被問及市民要消費多少錢才可換團，程鼎一稱，目前未定好指定金額，只能透露

可能800至1,000元左右。

澳深穗料先開關 吸商務與年輕客

港府正與11個國家商討建立旅遊氣泡的安排，以恢復跨境旅遊。程鼎一預料，大灣區城市如澳門、深圳、廣州等，以及個別短途市場會是首批開放市場，

日本及泰國以外，個人覺得新加坡都好好，情況與香港相似。

他指，旅發局已部署大灣區宣傳策略，目標吸引商務及年輕旅客到港，亦正籌備「Open House Hong Kong」（「再遇‧就在香港」）平台，當恢復跨境旅遊時，會即推優惠促銷吸客，當中機管局早前向4家本地航空公司預先購買、並作疫後市場推廣的50萬張機票，亦會放在平台做宣傳。

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此外，旅發局早前公布會繼續舉辦「香港美酒佳餚巡禮」，程鼎一透露，活動將於11月舉行，為期約5、6星期，屆時會提供不同類型的網上美酒美食體驗，亦會結合本地餐飲活動及優惠，其中網上體驗包括「名廚烹飪直播」、「網上品酒學堂」、「網上葡萄酒拍賣會」等，市民要報名參與，主辦方或展商會將食材或酒類產品預先送到參加者府上，讓他們透過直播體驗及互動，相關詳情將於下月中公布。

冬日節及除夕倒數 盼如期舉行

至於聖誕檔期的大型節慶活動「繽紛冬日節」及「除夕倒數」的安排，程鼎一期望今年可如期舉辦，正籌劃詳情，盼能增加節日氛圍，幫助催谷本地消費，及維持香港的曝光度。

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記者：陳曉瑩