【重振旅遊業】旅發局360度VR片推港特色遊增曝光率　構思防疫指引強化健康形象

▲ 旅發局將於10月初推出VR 360片段介紹本港獨特的綠色景致。（旅發局宣傳短片截圖）

新冠肺炎疫情下，旅客量連續多月大減99%，亦改變旅遊生態，旅發局將於10月初推出VR 360片段介紹本港獨特的綠色景致，提升香港在目標客源市場的曝光率；並擬提供衞生防疫指引予本港旅遊業界，強化本港健康安全形象，增強旅客訪港信心。

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旅發局總幹事程鼎一表示，因應旅客暫時未能來港，將利用VR技術、以360度方式製作不同的VR 360片段宣傳香港不同的旅遊特色，讓旅客儼如親歷其境，其中下月初會推出介紹本港獨特綠色景致的VR 360片段，以維持香港於目標客源市場的曝光率。

疫情趨緩，旅發局連環3招重振香港旅遊業，詳情即看：【下一頁】

構思防疫指引 強化健康形象

他指，局方亦正構思一套衞生防疫指引予旅遊相關業界，包括零售、餐飲業，冀能方便旅客辨識，亦加強香港作為衞生安全旅遊目的地的形象，具體操作內容仍有待諮詢業界。

▲ 旅發局曾於7月推出「100個想念香港的理由」宣傳，向東南亞市場介紹香港特色文化。（旅發局宣傳短片截圖）

程鼎一說，旅發局曾於7月推出「100個想念香港的理由」宣傳，向東南亞市場介紹香港特色文化，成功接觸5,000萬人次，亦邀請韓國插畫家設計含有香港元素的填色繪本，提高香港知名度，未來則會繼續透過不同電子平台進行海外宣傳。

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記者：陳曉瑩