【甜品食譜】節日必備焦糖果仁朱古力　甜點師傳授朱古力調溫技巧【內附製法】

▲ Whitney教大家做焦糖果仁朱古力，是派對甜點和節日禮物的好選擇。

有時吃朱古力太單調，加上焦糖及果仁，便會有另一番體驗。今次請來Les Petits Fours創辨人兼甜點師Whitney教大家做焦糖果仁朱古力，Whitney亦會教授朱古力調溫及煮焦糖的技巧，喜歡朱古力的朋友不要錯過。

▲ Whitney教大家做焦糖果仁朱古力，果仁包括杏仁、榛子及山核桃。

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材料

焦糖果仁

杏仁/榛子/山核桃 120g

黑朱古力 Weiss 67% Dark Couverture 150g

無鹽牛油 （室溫） 7g

糖 28g

水 12g

朱古力調溫

黑朱古力 Weiss 67% Dark Couverture

裝飾

可可粉

事前準備

果仁先用焗爐以180°C焗10-15分鐘。

調溫步驟

1. 先把黑朱古力座熱水加熱至45-50°C。

2. 然後倒2/3朱古力於雲石台上降溫至27°C。

3. 混合餘下1/3朱古力，最後溫度應為30-32°C。

製作焦糖步驟

1. 先把砂糖、水放入鍋中加熱到砂糖融化。

2. 倒入烤好果仁，讓果仁沾上糖漿，不停攪拌到形成粉狀結晶，接著糖融化成焦糖色。

3. 加入牛油混合至轉為焦糖色，立即離火。

Whitney指煮焦糖時注意顏色達至虎珀色而非焦糖色，因為關火後會繼續變深色，所以要提早關火，否則會煮過龍，出現苦味。

4. 將果仁倒在牛油紙/矽膠墊上，快速攤開展開，並將一粒粒分開冷卻。

5. 把果仁放入容器，再倒入已調溫的朱古力翻動，令朱古力均匀包住果仁。

6. 最後覆上薄薄的可可粉，然後篩走多餘可可粉。

7. 成品放於乾燥及18°C下儲存。

這焦糖果仁朱古力有焦糖的甜味之餘帶有果仁的鹹香，大家也試試做吧！

場地提供：Les Petits Fours

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責任編緝：王芷瑩、吳梓楓