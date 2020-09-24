【林曉峰離婚】阿Lo離港開工重新開始　康子妮奏《小玩意》似憶昔日婚姻美好時光

▲ 林曉峰與康子妮離婚後績極各自發展事業。

林曉峰（阿Lo）與康子妮在9月初被踢爆離婚，結束18年婚姻。林曉峰與康子妮並沒提及離婚原因，但傳阿Lo不滿康子妮投放太多時間在事業上。不過二人是和平分開，一直保持風度從沒公開互相指摘，而且強調他們仍是一對兒子的好爸媽。

回復單身的康子妮投身保險界，早前更被指她在短短1個月已成公司的Top Sales，成績驕人。事實康子妮近年因兒子已長大，自己可以有較多私人時間而發展事業，創業開店外並擔當和音歌手等，可說事業型女性。

【才藝媽媽】從不放棄音樂身教兒子力求進步 康子妮女人自強︰我自由度好大

▲ 康子妮開live唱歌訴心聲。

音樂才女康子妮

一向熱愛音樂的康子妮不時在交網開直播，與網民分享音樂。昨晚她用口風琴演奏前阿嫂彭羚的經典歌《小玩意》。

《小玩意》歌曲內容是關於女士待嫁的心情，剛歷婚變的康子妮卻完全不介意，並發揮出不俗的演奏水準，音樂才華獲網民留言大讚。

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林曉峰北上拍片

至於，阿Lo亦重新出發，在個人社交網上載剪頭髮、食牛腩及帶狗沖涼相片，透露為往珠海拍電影做好隔離14日的準備，並寫道：「即將要 隔離14日>開工>隔離14日......」

照片中林曉峰所抱的愛犬林滔，他一向視為「三兒子」，相中林曉峰肉緊地抱林滔，似乎十分不捨要暫離愛犬。從相片所見，林曉峰精神不錯，在婚變後重新出發。