Mastercard同WeLab Bank合作推出無號碼卡 消費方便快捷又安全

相信大家都有使用實體支付卡的習慣，清楚知道卡面上會印有持卡人的卡號、到期日及安全驗證碼（CVC2）等資料。但隨着金融科技的迅速發展，支付卡也實現了革命性的改變。市面上部分實體支付卡的卡面只會印上持卡人姓名及銀行商標，至於卡號、到期日及安全驗證碼等重要資料，則會儲存在晶片上。一張無號碼的支付卡，能為持卡人帶來甚麼好處？

全球支付業科技企業Mastercard一直致力為消費者和商戶提供安全、快捷及方便的電子與無現金支付體驗，早前再獻新猷，與虛擬銀行攜手推出Mastercard無號碼卡（Numberless Card），為消費者提供嶄新的支付體驗。

▲ Numberless Card上不會顯示持卡人的卡號、到期日及安全驗證碼。



申請手續快捷簡便

以往，申請支付卡要提交大量文件，再等待發卡銀行寄來實體卡，完成確認新卡程序方可正式使用，過程動輒需要數星期。但現時客戶只須透過虛擬銀行提供的網上渠道申請銀行戶口，完成有關手續後便可獲發及啟動虛擬卡，及後只要將卡綁定到電子錢包，便可以即時透過手機作電子支付，過程簡單快捷；之後當收到銀行寄來的實體卡，持卡人亦可在商舖消費時，選擇以感應式支付、晶片或磁帶進行交易，整個支付流程與傳統使用實體卡消費一樣。

▲ 完成申請手續後即可啟動虛擬卡。

現時很多消費者也喜愛網購，但在網上消費時通常需要消費者輸入卡號、到期日及安全驗證碼才能完成交易，卡上並無顯示這些資料的Numberless Card，持卡人又該如何進行網購呢？只需登入發卡銀行的App，持卡人經身份驗證後就可以查看到16位數的卡號、到期日及安全驗證碼等資料，然後複製相關資料並在網購時輸入作為交易認證，同樣方便快捷。

▲ 網上消費時，只要登入發卡銀行的App，就可以查看到16位數的卡號、到期日及安全驗證碼，然後複製相關資料並在網購時輸入作為交易認證。

持卡人私隱更保密

正因為Numberless Card不會顯示卡號、到期日等資料，而只會儲存在晶片上，進一步將持卡人的私隱和資料保密性提升至更高水平。即使持卡人不慎遺失了實體卡，亦可立即透過銀行手機App即時封鎖實體卡，避免他人使用，同時亦可再申請新卡及重新啟動，繼續享受購物消費樂趣。

9月30日前開戶再用WeLab Bank Mastercard Debit Card消費可享8%現金回贈。在The Coffee Academïcs消費，更可有額外8%*折扣優惠！



想了解更多詳情和最新優惠？立即上WeLab Bank網站的獎賞頁面查看：

https://www.welab.bank/zh/feature/rewards/

▲ 現在使用Numberless Card消費，WeLab Bank提供8%*現金回贈。

趕快把握機會申請，感受一下Mastercard Numberless Card帶來的嶄新消費體驗！

立即申請WeLab Bank Mastercard Debit Card：

下載及申請，請按：

*受條款及細則約束

（資料由客戶提供）