【馬路險象】港媽帶女童亂過馬路險捱撞　網民無奈：後少少已有過路位

▲ 女童亂過馬路，幸車主及時剎停才沒有釀成悲劇。

所謂「馬路如虎口」，行人要過馬路，應在安全島或紅綠燈位過，橫衝直撞隨時會發生意外。近日有網民上載一段行車記錄儀（車Cam）的片段，一名女童在車主行車期間突然衝過馬路，幸車主及時剎車才沒有釀成悲劇。

近日facebook專頁「HongKong CarCam」轉載了一段車Cam影片，有車主駕駛期間，突然有一名揹著書包的女童衝過馬路，車主見狀即時剎車，女童才安全無恙地過了馬路。而女童身後疑為媽媽的女士，站在路中心顯得有點不知所措，見司機停車還猶豫是否應過馬路，但很快司機就重新開車，離開現場。

網民批家長亂教小朋友

事實上，在女童過馬路位置的後方，已有安全島供行人過馬路，

點解要咁教個小朋友過馬路呢？萬一車主收唔切呢，咁後果係點......小朋友唔識唔怪佢，作為家長都應該拖實個小朋友。

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帖文引起大批網民熱論，有網民指，車主在事發時有提早收油，才可以及時剎車，而媽媽不拖實女童是害人，「車主離遠見到嗰一家人就已經響安㗎喇喎，再差唔多到嘅時候再響安」、「唔教好小朋友，貪一時之快。如果後面有車跟車太貼，就死得人多了」。

不過，有網民卻認為車主亦有責任，認為作為成人應該要忍讓小朋友，甚至有人認為，既然已剎停車，就讓女童媽媽都過馬路，不用站在路中心。

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責任編輯：王明芳