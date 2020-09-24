  • 28°C
香港時間 : 2020924日 (週四) 10:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【馬路險象】港媽帶女童亂過馬路險捱撞　網民無奈：後少少已有過路位

育兒經 10:15 2020/09/24

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

女童亂過馬路，幸車主及時剎停才沒有釀成悲劇。

所謂「馬路如虎口」，行人要過馬路，應在安全島或紅綠燈位過，橫衝直撞隨時會發生意外。近日有網民上載一段行車記錄儀（車Cam）的片段，一名女童在車主行車期間突然衝過馬路，幸車主及時剎車才沒有釀成悲劇。

近日facebook專頁「HongKong CarCam」轉載了一段車Cam影片，有車主駕駛期間，突然有一名揹著書包的女童衝過馬路，車主見狀即時剎車，女童才安全無恙地過了馬路。而女童身後疑為媽媽的女士，站在路中心顯得有點不知所措，見司機停車還猶豫是否應過馬路，但很快司機就重新開車，離開現場。

網民批家長亂教小朋友

事實上，在女童過馬路位置的後方，已有安全島供行人過馬路，

點解要咁教個小朋友過馬路呢？萬一車主收唔切呢，咁後果係點......小朋友唔識唔怪佢，作為家長都應該拖實個小朋友。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

帖文引起大批網民熱論，有網民指，車主在事發時有提早收油，才可以及時剎車，而媽媽不拖實女童是害人，「車主離遠見到嗰一家人就已經響安㗎喇喎，再差唔多到嘅時候再響安」、「唔教好小朋友，貪一時之快。如果後面有車跟車太貼，就死得人多了」。

不過，有網民卻認為車主亦有責任，認為作為成人應該要忍讓小朋友，甚至有人認為，既然已剎停車，就讓女童媽媽都過馬路，不用站在路中心。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳

相關文章

【小便播毒】大埔小童餐廳門口小便沒家教欠公德心　專家：病毒可經患者尿液糞便傳染
12:20 2020/07/21
【小便播毒】大埔小童餐廳門口小便沒家教欠公德心　專家：病毒可經患者尿液糞便傳染
【缺德媽媽】兒子壽司店用餐途中急尿　媽媽無家教用茶杯當尿兜︰我買返隻杯
12:59 2020/08/21
【缺德媽媽】兒子壽司店用餐途中急尿　媽媽無家教用茶杯當尿兜︰我買返隻杯
【自私媽媽】兒子餐廳嬉鬧雙腳踩上櫃台媽媽不勸阻　食客氣憤：很多人會生不會教
15:53 2020/09/18
【自私媽媽】兒子餐廳嬉鬧雙腳踩上櫃台媽媽不勸阻　食客氣憤：很多人會生不會教
家庭教育 育兒心得 網絡熱話 家庭關係

最高瀏覽

【林美戀】林作自爆媽媽與裕美互當透明　林母暗示希望麥明詩做新袍
10:24 2020/09/23
【林美戀】林作自爆媽媽與裕美互當透明　林母暗示希望麥明詩做新袍
【星爺愛將】谷德昭久休現身瘦過林海峰　為健康減肥靠一秘訣成功變瘦谷
16:10 2020/09/23
【星爺愛將】谷德昭久休現身瘦過林海峰　為健康減肥靠一秘訣成功變瘦谷
【送別外傭】印傭工作10年完約回鄉照顧母親　港媽一家四口送機兒子不捨落淚
12:41 2020/09/23
【送別外傭】印傭工作10年完約回鄉照顧母親　港媽一家四口送機兒子不捨落淚