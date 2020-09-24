【新冠肺炎】消息：政府將列英國為高風險地區　10月1日起抵港旅客須持陰性檢測證明

▲ 消息指政府將英國列為高風險地區。（資料圖片）

消息指，政府今日刊憲，將英國列入高風險地區，從英國來港人士必須持有效的新冠肺炎病毒陰性檢測結果，及已訂住酒店檢疫證明才可登機。為了讓航空公司及旅客有所準備，新措施將於下周四即10月1日生效。

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根據《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》(第599H章)，入境香港人士在登機當日或之前14日內，曾在10個高風險地區停留，須於上機來港前，提出病毒測試呈陰性的證明及已訂住酒店檢疫證明，即使檢測結果呈陰性，來港後亦需於指定酒店作14天檢疫。目前10個高風險地區包括：

孟加拉

埃塞俄比亞

印度

印尼

哈薩克斯坦

尼泊爾

巴基斯坦

菲律賓

南非

美國

英國疫情近日反彈，首相約翰遜（Boris Johnson）昨日（23日）宣布升級防疫限制措施，包括強制酒吧於晚上10時關門，非必要人士在家工作等7項。約翰遜警告，民眾應預期措施會維持半年。

英國周二（22日）新增4926人確診，是自5月初以來最多，再多37人死亡。政府周一已將疫情警戒水平調高到第二高級別。

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記者：陳子謙