【食用安全】內地搗破黑心工場　製美心、榮華冒牌月餅七折出售以假亂真

▲ 內地搗破黑心工場，製美心、榮華冒牌月餅七折出售以假亂真。

中秋將至，許多人都會買月餅慶節或送禮。不過，內地最近又有大量冒牌月餅湧現，上海警方日前搗破一個冒牌月餅生產工場，檢獲1.2萬盒月餅，及18萬個散裝月餅，當中包括美心、榮華等香港品牌，涉案金額達3000多萬元人民幣（約3423萬港元）。

根據內地媒體報道，上海市公安局經偵總隊上月發現有人在網店以明顯低於市價發售知名品牌月餅。經鑒定後發現，該批月餅均是冒牌產品，遂展開進一步調查。不久警方便追蹤到冒牌月餅的發貨人。隨後搗破一個位於福建、以李姓男子為首的不法集團。

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據報，李男等人在未經有關公司授權的情況下，在福建設立製造假月餅的工場，購入面料、餡料等原料，以及不同牌子的仿製包裝，僱用當地村民加工生產成月餅，再交由分銷商以正品五至七折價格，經社交媒體和網店出售。

警方於工場發現製作月餅的機器，並檢獲1.2萬盒月餅，及18萬個散裝月餅，當中包括美心、榮華等香港品牌，涉案金額達3000多萬元人民幣。警方目前已拘捕疑犯，案件正在進一步調查。

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去年內地警方亦搗破一個冒牌月餅工場，當中冒牌生產的不乏知名的香港品牌如榮華、美心、半島酒店等。工場環境衛生更極其惡劣，製作月餅的原材料和包裝盒隨意放在地上，詳細請看：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣