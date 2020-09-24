【明星物業】麥明詩購「龍床盤」持貨一年即放售　十優港姐曾歷負資產變慳妹

▲ 麥明詩正放售去年購入的納米盤。

「十優港姐」麥明詩去年7月，跟家人共斥620萬元買入3個屯門菁雋3個迷你戶單位，持貨一年，麥明詩跟哥哥麥明山近日放售其中兩個單位，惟兄長的單位原以265萬沽出，不過買家臨時撻定，要重新放盤。

至於麥明詩去年以190.9萬購入的141平方呎單位，現開價288萬元，較買入價加幅約五成，但因購入僅一年，需支付額外印花稅，而放售價已包含「辣招」費用。

▲ 麥明詩去年跟母親及兄長現身售樓處。（經濟日報圖片）

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對於兄長售樓一事，麥明詩回應傳媒指，因哥哥想加碼換樓，為未來打算，但未有解釋自己放盤原因。

▲ 麥明詩當時以約190萬購入「龍床盤」。（經濟日報圖片）

至於哥哥麥時山所持有其中一個單位去年購入價215.7萬，現時買家撻定後，現以275萬元重新放盤。

歷負資產變慳妹

麥明詩從小是一名「慳妹」，她曾示在2002年家人曾經歷負資產。自95年麥明詩一家由澳洲回流香港並置業，但當時樓價處於高位，及後因社會經濟環境加上政府出招致樓價大跌，02年時樓價跌破買入價。

麥媽媽曾透露當時虧損了近300萬元，背負極沉重供樓壓力，曾試過用整份薪金供樓，因此一家人都非常慳家。

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當年就讀小六的麥明詩年僅11歲，麥明詩記得媽媽向她解釋甚麼是負資產，故她自小就有慳家觀念。

麥媽媽自小提醒麥明詩要靠自己努力得到想要的事物，例如補習賺取零用錢才可去旅行、申請獎學金去留學等，學懂珍惜，培養節儉心態。

▲ 菁雋迷你戶示範單位。（經濟日報圖片）

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麥明詩自小多使用二手物品，長大後也成為習慣，她不諱言喜歡上網買賣二手衣服。麥媽媽亦透露女兒除了定期給家用，亦會一起供樓。