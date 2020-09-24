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【食用安全】回收32萬二手安全套包裝再售　黑心工廠負責人：洗乾淨跟新的一樣

食用安全 11:45 2020/09/24

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

回收32萬二手安全套包裝再售，黑心工廠負責人稱，洗乾淨跟新的一樣。

安全套竟被重用！越南市場監督局近日查獲一間黑心安全套工廠，檢獲逾萬二手安全套，洗乾淨後晾乾包裝再售，黑心工廠負責人事後供稱，「洗乾淨跟新的一樣」。

綜合越南媒體報道，事發於上周六（19日），當地市場監督局和警方突襲一間安全套工廠，發現工廠裡除了有360多公斤、約32.4萬個已經使用過的安全套，還有數千個已包裝完畢準備售出的無牌安全套。

經查，該間工廠會大量回收已使用過的安全套，清洗、晾乾後再重新包裝給消費者使用，藉此牟取暴利，目前當局正在追蹤這些二手保險套的去向，目前尚未公布有多少已流入市面。

水中銀早前測試市面上24款安全套，發現當中有20款安全套品質卓越，部分品質卓越的安全套名單，請看：

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警方當場拘捕32歲范姓負責人，他供稱工廠場地是租來的，他每個月都會從「某人」手上取得數千個二手安全套，在工廠內完成清洗、晾乾及包裝等步驟之後，再對外售出給顧客重新使用，「就好像它們是新的一樣」。

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責任編輯：羅嘉欣

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