【健康無價】再貴的名錶不外乎是手錶 莫樹錦醫生：健康才是真正人生價值

▲ 莫樹盡認為， 健康是60歲後追求人生價值。

這奇怪的一年裏，不少朋友紛紛登陸，當然，自己登陸，同年好友當然也登陸啦，奇怪處是，在限聚令陰霾下，大家不能廣宴親朋戚友，取而代之是大家只能在社交平台「晒命」，以證花甲之喜。跟年輕人不一樣，無一朋友「晒」美食美服美酒美麗，並非他們不擁有，而是這些不再太重要，反之，他們在「晒健康」。

有朋友上演20下Chin-up，二頭肌及背肌相當強壯方能應付，就是一般年輕小伙子也未必能勝任；另有半裸朋友表演瑜伽，嘗試把頭和腳的距離拉近，可惜他是略胖男性，半裸這點子實在不太吸引。晒健康背後原因很簡單，年紀長、經歷多，開始明白人生中真正有價值的事物實在不多。

16歲想當醫生，當上了；26歲想當專家，當上了；36歲想當教授，當上了；46歲想當肺癌權威，也當上了；那麼，60歲又想當甚麼呢？奇怪的是，16歲時對前景的好奇和徬徨，竟在60歲仍感受得到，雖則走過大半生，付出很多，也得到，價值觀亦不斷改變，但追尋人生價值的意向，卻不會因年紀漸長而減退，當已曾擁有的物質不再有價值時，健康和靈性的價值便成為首選。

年輕時，可能為買到一枚勞力士Submariner而高興上好幾天，但今天這也不外是一枚手錶；年輕時，不會為感到健康而高興，因覺得這是理所當然的，但今天起床時精神爽利，無任何腰痠背痛已能樂上半天。

但願每位登陸的朋友，都能天天「晒健康」。

全文刊於《經濟日報》，原題為「晒健康」