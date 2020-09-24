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【幸福三重奏】何猷君陪妻行農村市場隨地踎　奚夢瑤高老公半個頭無礙放閃

娛樂 11:33 2020/09/24

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

何猷君貼地行農村市場隨地踎，名模奚夢瑤高老公半個頭無礙放閃。

已故賭王何鴻燊四房公子何猷君與內地名模奚夢瑤近日再度合體，參加內地真人騷《幸福三重奏》，近日被網民影到二人與攝製隊到一農村拍攝外景，貴為何家公子的猷君毫無架子，完全融入農村生活。

何家四房公子何猷君於2017年參加內地綜藝節目《愛的時差》，戀上比他年長六歲的內地名模奚夢瑤，二人去年結婚更為何家誕下首名男孫，婚後二人不減甜蜜，經常在社交網站高調晒愛。

【何家新抱】名模奚夢瑤產後正式復出　與何猷君社參加綜藝節目奉旨曬恩愛

二人因拍攝內地綜藝節目而結緣。（微博圖片）

修身成功的奚夢瑤早前已經宣佈復出，而她和猷君更答應了拍攝另一內地真人騷《幸福三重奏》，近日二人隨攝製隊，以及另外兩對參加節目的吳京夫婦以及于謙夫婦，到溫州筱村數日進行拍攝。

【賭王四房】三房猷啟離婚四房猷君晒恩愛　奚夢瑤夫婦網上放閃

昨日有當地居民拍攝到猷君與奚夢瑤拍外景的花絮，穿著一身黑色的二人均穿上沾了不少污泥的水鞋，十指緊扣走在當地的傳統市場內，身為名模的奚夢瑤穿著短褲配長靴，手拎名牌手袋十分有架勢。

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而在她身旁的老公何猷君拎著裝了食物的膠袋，緊隨著太太，四處張望菜市場內覺得新奇有趣的事，跟奚夢瑤分享，見到有興趣的東西二人更立即蹲下來細看、和菜販議價，完全沒有富家子的架子。

身為超級名模的奚夢瑤，官方報稱擁有1.78米的身高，站在穿上平底鞋的太太身旁，猷君頓時矮了一截，不過身高無礙他們的愛，猷君全程都對太太照顧有加，被讚體貼非常。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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