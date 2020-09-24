【英國升學】英國疫情升溫確診人數大增　鄧藹霖籲留學生：多走路避免入車廂更安全

▲ 鄧藹霖建議，留學生多走路避免入車廂更安全。

有子女正準備起行，又或已剛抵達英國升學的家長來說，此刻心情必定是七上八落，忐忑不安吧！

英國的疫情明顯是有反彈的迹象，於過去數天全國患新型冠狀病毒的人數已超逾四千，而最駭人的是專家剛警告，若對抗病毒的政策繼續原地踏步的話，十月的疫情將飈升至每天達五萬宗！

怕不怕？當然怕，但又毋須過分緊張，勿讓自己活於無邊際的惶恐中，一切防禦措施做到足，倒是重中之重，其他就交給造物者吧！

以倫敦而言，暫時仍未出現超市盲搶貨品的現象，也許是數月前已有經驗，即使是再來一次lockdown，也沒那麼慌張了。超市貨源普遍充足，客人入內是規定要戴口罩的，有些小型超市更只限每次有兩組客人在店內，第三個客人就要在店外排隊了。收銀處大多加設了透明隔板，以保護店員安全，而有些店更指定只收卡，不收現金，以防病菌傳染。

至於公共交通工具，包括巴士、地鐵、的士、Uber等，乘客一律規定要戴口罩。但有倫敦朋友打趣說，英國人戴口罩有一特色，那是吊在下巴處的，形同虛設呢！我特別提議年輕留學生多採用最靠得住的「交通工具」，那是自己的一雙腿，多走路吧，那是最佳的運動，避免塞進車廂更是較安全呢！

今天，兩人往飲茶吃點心，埋單47鎊，結算時卻變成27鎊！政府補貼月雖然已完結，但不少食肆仍會主動減價，每人減10鎊，真划算呀！

全文刊於《經濟日報》，原題為「倫敦疫情實況」