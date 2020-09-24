【BB來了】張馨月疑懷胎7月赴深圳月子中心待產　傳林峯月花36萬安排愛妻住總統套房【多圖】

▲ 有指林峯安排張馨月入住月費達36萬元人民幣的月子中心總統套房。

林峯於去年除夕宣布與內地女模張馨月結婚，婚後不久便傳出張馨月懷孕的消息，惟林峯和張馨月均未有回應。近日有報導指張馨月已懷孕約7個月，並在林峯的安排下，入住深圳一間月子中心的總統套房，該月子中心的總統套房月費逾36萬元人民幣（約40萬港幣）。

林峯與張馨月於去年除夕宣布結婚，其後便傳出張馨月懷孕的消息，不過二人一直未有回應雙喜臨門一事。

▲ 林峯與張馨月於去年除夕宣布結婚。

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近日有網民於深圳的商場內遇見林峯和張馨月拖手逛街，並發現張馨月有懷孕跡象，腹大便便的她看起來像懷有7個月身孕。

其後，又有網民指張馨月獲林峯安排入住深圳愛帝宮月子中心的總統套房，每月月費超過36萬元人民幣。

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該月子中心的總統套餐相等於五星級的酒店設施與服務，除了環境舒適外，也設有專屬的私人管家服務以及提供一系列的產後護理，相信林峯定必相當放心。

據悉，林峯現時正於中山拍攝內地劇集《星辰大海》，方便隨時去探望在附近的太太。

不過，對於太太懷孕以及在深圳待產的消息，林峯經理人向傳媒回應他們有消息自會公布，對藝人的私生活，經理人公司不方便發言。