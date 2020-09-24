【超市優惠】消委會總幹事黃鳳嫺建議惠康凍價水平應訂於「最低優惠價」　盡早公布日常貨品未來半年不加價細節

▲ 黃鳳嫺表示惠康應盡早公布日常貨品未來半年不加價的細節。（資料圖片）

港府昨通知第二批、逾8.25萬名成功申請第二期「保就業」計劃的僱主，涉及115億元補貼，承諾受薪僱員超過48萬人。而獲補貼逾3.4億元的惠康和百佳兩大超巿連鎖集團，繼前日宣布其中1.8億元將回饋社會，百佳指再「加碼」3,200萬元現金券，並以大抽獎形式向巿民發放，詳情即看：【下一頁】

兩大超市百佳及惠康已獲批第二期補貼，其中百佳會向弱勢社群派發4,000萬元食物券，昨又公布「加碼」推出「誠心賞你」大抽獎計劃，向市民大眾派發總值3,200萬元現金券，會以抽獎形式發放，詳情10月公布。至於惠康將派發總值逾8千萬元現金券及餐券，承諾逾300款貨品未來6個月不加價，詳情即看：【下一頁】

消委會總幹事黃鳳嫺今日（24日）指接受電台訪問時指出，獲批保就業工資補貼的兩大超市惠康和百佳，按政府要求為顧客提供優惠是好事，超市業務在疫情下逆市上升，應負起更大社會責任，提供其他優惠。

她表示惠康應盡早公布日常貨品未來半年不加價的細節，包括貨品種類及凍價水平等，建議凍價水平應訂於「最低優惠價」，因最低優惠價與標準價可以相差超過一倍，如果以標準價作凍價水平，變相將價格提高。 對於百佳設立3200萬元的現金券抽獎計劃，讓市民透過網上或電話登記，黃鳳嫺表示，一般消費者會視為碰運氣的舉措，預料長者及不懂上網的市民未必有興趣參與，希望百佳注意網絡系統穩定性及私隱安全等問題。

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記者：伍瑋瑋