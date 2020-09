【黑寡婦】 《Black Widow》推遲半年避疫明年5月上映　Marvel永恆族+上氣繼續延期

▲ 迪士尼宣布Marvel《黑寡婦》再度延期,由11月16日延至2021年5月7日在北美上映。

迪士尼宣布,由施嘉麗祖安遜(Scarlett Johansson)主演的Marvel電影《黑寡婦》(Black Widow)原定11月6日在北美上映,可是受新冠肺炎疫情影響又再延期至明年5月7日,而其他MCU第4階段電影如《上氣:十環幫的傳奇》(Shang-Chi: The Legend of the Ten Rings)及《永恆族》(The Eternals)也紛紛延期。

香港方面,早前本來宣布《黑寡婦》將搶先美國映期於10月29日在戲院上映,這映期是否有變,香港的電影公司暫時未有最新公布。

▲ 施嘉麗祖安遜和Florence Pugh主演的《黑寡婦》將為MCU第4階段作序幕。

《黑寡婦》本來檔期是訂於今年5月,後來因疫情爆發、戲院停業改至11月上映,然而最近北美、歐洲爆發新一波疫情,戲院復甦狀況不如預期。

迪士尼電影如今也調整電影的上映期,將《黑寡婦》直接延到明年5月7日,原檔期的《上氣:十環幫的傳奇》則改至明年7月上映。由安祖蓮娜祖莉、馬東石等眾星演出的《永恆族》從明年2月延至明年11月5日。

▲ 《尼羅河謀殺案》北美上映期也會延至12月18日。

《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile)從10月23日改至12月18日上映。此外,二十世紀影業則將大導演史提芬史匹柏的電影版《夢斷城西》(West Side Story),則從今年12月18日延至明年12月10日。

仍維持今年於北美上映的作品則有迪士尼彼思的動畫片《靈魂奇遇記》(Soul),繼續守著11月20日的檔期,「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)主演的《Free Guys》12月11日的上映期也不變,《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile)從10月23日改至12月18日上映。

▲ 迪士尼彼思動畫《靈魂奇遇記》11月20日上映期不變。

據《Variety》的報道指出,美國電影公司紛紛推延大片上映日期,跟紐約和洛杉磯這些主要城市受疫情影響,戲院仍未能重開有關,因此大大影響了電影的票房收益。雖然《TENET天能》(Tenet)已在北美上映,但目前全美只是約7成戲院重開。

漫威新片北美上映檔期變動

1.《黑寡婦》:2020年11月6日→2021年5月7日

2.《永恆族》:2021年2月12日→2021年11月5日

3.《上氣:十環幫的傳奇》:2021年5月7日→2021年7月9日

記者:胡慧雯