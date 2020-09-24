【第3號女性癌症殺手】乳癌及早發現存活率可達97.5%　2D乳房X光造影+超聲波掃描診斷準確度達95%

乳癌是香港婦女最常患上的癌症。香港乳癌基金會公布研究報告，收集自2006年至今逾1.7萬名乳癌患者數據，發現單用2D乳房X光造影診斷準確度高達85.2%；若配以超聲波掃描，準確度更近95%。

有乳癌患者指，40歲時確診乳癌，確診前已感到乳房有異常，其後進行乳房X光造影檢查，當時檢查結果未能確認是否乳癌，再接受超聲波掃描才確診。

基金會乳健中心顧問委員會主席熊維嘉指，乳房X光造影和超聲波掃描可互相補足，尤其在乳房密度高年輕婦女之間，先進行乳房X光造影，再輔以超聲波掃描，可以大幅提升其乳癌檢測率。

現時坊間主要有4種乳癌檢測方法，包括2D及3D乳房X光造影、超聲波掃描，以及乳房磁力共振掃描（MRI）。中大學影像及介入放射學系教授朱昭穎指，MRI一般用於有高風險患上乳癌的婦女；而乳房X光造影則適合一般婦女，可以找到早期的鈣化點，有助進一步診斷。

朱昭穎建議，婦女自40歲起應每2年接受乳健檢查。如果使用3D乳房X光造影, 可從多角度拍攝乳房組織相片，從而有效分辨不同的乳房結結構，令結果更準確。

基金會提倡序漸進落實全民篩查，先為高風險婦女進行定期篩查，其後考慮在較低收入及錄得較高晚期乳癌比率、較低篩查率的地區進行先導計劃，最後推行全港性的乳癌篩查計劃。

據醫管局香港癌症資料統計中心與香港大學醫學院合作的調查顯示，於第一期發現罹患乳癌的患者，5年存活率達97.5%，但第四期才確診患病者的存活率則只有19.3%。詳情請看【下一頁】

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記者：郭詩詩、陳子謙