【隔空罵戰】楊明跟美少女拍戲疑惹正印呷醋　許芯悅爆喊呼冤莊思明發火還擊

早前涉醉駕的楊明,近日接拍電影《時代》,戲中跟女藝人許芯悅有感情戲,有指同樣有份演出的楊明女友莊思明,疑不滿男友與許芯悅拍攝時表現親密,因此每場戲都「親自監場」,令許芯悅頗感到對方的氣場。

而許芯悅昨出席活動時,向傳媒爆喊投訴楊明女朋友莊思明不滿自己和楊明在戲中有親密鏡頭,而事後莊思明即在個人社交網部連出貼文反擊,直指許芯悅借炒作見報。

爆喊力數莊思明不是

許芯悅早前出席活動接受媒體訪問時表示曾說拍攝新戲時,每次與楊明有親密接觸,莊思明都會監場。當報道一出,就開始收到攻擊的訊息,暗指有人要她封口。

期間,許芯悅一度情緒激動,爆喊表示被「詛咒」,指出自己無意放料見報。許芯悅的言論矛頭似直指受莊思明「威嚇」。

莊思明反擊

堪稱最佳女友的莊思明,事後亦在IG發文以表清白,貼上獨照並配文:「A wise man can play the part of a clown, but a clown can’t play the part of a wise man.(智者可以扮演小丑,但小丑不能扮演智者)」

之後在限時動態再發文:「預咗D講開大話嘅人係唔會咁容易收手架啦!你要繼續老屈作故仔博見報你咪繼續囉,公道自在人心!我又唔知你係邊位,同你講多都㗰氣。」

她並用標籤表達:「我係受害者都未喊、人在造天在看、你想利用我到幾時、係唔係唔作故仔唔屈人就冇得見報呀。」兩位女藝人似為楊明而隔空罵戰,不過當事人之一的楊明,至今仍未就事件回應。

