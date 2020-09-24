【古惑仔】吳志雄進軍飲食界擁十多間食店　「大佬B」號召90年代港片奸角聚會

▲ 「大佬B」吳志雄與雷宇揚、黃子揚、程東眾港片反派聚會。

在《古惑仔之人在江湖》演「大佬B」的吳志雄淡出香港影圈後，改往內地登台唱歌「搵真銀」，有指他高峰期1個月唱20多場，每月收入過百萬元。

近年「大佬B」吳志雄更進軍飲食業，在內地開私房菜、搞火鍋店，據悉他在內地只是火鍋店「蜀江龍」於已有十多間分店，成去年開私房菜「志雄廚房」，在飲食界大展拳腳。

日前，他又有新店開張，並請來影圈朋友，他宴請大批朋友，十分熱鬧，當中包括「鬼王」雷宇揚、「奸人王子」黃子揚、「大軍」程東，仿如90年代港產片奸人大會。有網民表示看到他們在一起，即勾起舊港片的回憶。

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▲ 志雄哥跟雷宇揚、黃子揚、程東合照。（取自微博）

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吳志雄入電影圈揚名

現年66歲的吳志雄，年青時誤入歧途進黑社會並曾因犯事而入獄，後來浪子回頭改邪歸正。

他其實早在70年代已參與電影工作當龍虎武師，不過在1987年演《監獄風雲》後才正式入電影行業。到1996年，他在《古惑仔之人在江湖》演「大佬B」才為觀眾廣泛認識。

除幕前演出外，同時也任電影策劃，比如《陰陽路》系列等，同時亦投資電影例如《新家法》、《監獄風雲之少年犯》等。

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古天樂仗義幫忙

不過吳志雄在1999年因投資失利蝕巨款，古天樂因為感激自己在未紅時曾受過吳志雄恩惠，於是為他還巨債。

古天樂一直沒把此事對外宣揚，只是後來吳志雄感恩在自己最困難時古天樂仗義幫忙，於是公開致謝，外間才知此事。

在2000年，有傳當時吳志雄身上只帶住僅餘的200元到大陸投靠開食店的友人，後來開始在內地登台演出，憑曾演港片的名氣，令他每次登台都大受歡迎，由最初7千元唱一場到後來5萬元一場。

從此闖出新天地，近年再成飲食業大老闆，並不時用社交平台微博、抖音等為食店宣傳，十分緊貼潮流。