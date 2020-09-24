【小鬼離世】黃鴻升仍遺千萬房貸未供完　小鬼爸爸或需每月孭起10萬台幣債款

▲ 小鬼意外離世，遺下未供完的房貸需由家人承擔。

台灣藝人小鬼黃鴻升，不幸於9月16日在住所意外離世，終年36歲。小鬼入行18年，被喻為「零負評藝人」，除在圈中形象健康外，生活上的小鬼亦是孝子一名。

自小由爸爸一手湊大的小鬼，與爸爸、妹妹感情深厚。為了報答親恩，小鬼在2018年以4,280萬台幣（約1,140萬港元）購入位於北投奇岩捷運站附近的84坪（約2,990呎）豪宅，與爸爸一起居住。

▲ 小鬼於本月意外離世，令人惋惜。（Instagram圖片）

【向華強抱孫】向太飛台灣陪向佐做爸爸 陳嵐留大屋隔離晒台北豪宅

財產由父母平分

小鬼知道爸爸喜歡植物，所以家中有大露台可以看到附近的林景及有位置種植花草盆栽。而他亦預計會在45歲前還清房貸，月供至少10萬台幣（約2.5萬港元）。

不過，小鬼突然離世，生前並無立下遺囑，故按照規定，由於他仍未婚，財產將交由父母平分。雖然小鬼父母早已離異，小鬼自小亦由爸爸和嫲嫲撫養長大，可是根據法例，小鬼的親生母親仍有繼承遺產的法律地位。

而爸爸若繼續在豪宅居住，便要負擔起尚欠千萬的款項，即每月10萬台幣的房貸。由於房產購入不足兩年，如要轉售，或要多付35%的房地合一稅。

▲ 小鬼2018年以近4000萬台幣購入大宅。（Instagram圖片）

【天王豪宅】周杰倫半夜彈琴不怕鄰居投訴 周董逾億元台北豪宅擁360度無敵天台【多圖】

收入全數上繳爸爸

小鬼離世令大眾震驚，爸爸在為兒子打理身後事時發現，小鬼的床底竟有自己給他裝零用錢的信封，合共有37萬台幣（約9萬9千港幣），意外披露出小鬼一直忙於工作，連花零用錢的時間都沒有，令眾人得悉後非常心痛。

▲ 小鬼與爸爸感情要好。（Instagram圖片）

小鬼18歲便入行，初時缺乏理財觀念的他曾沉迷潮牌和玩具，每月花至少20萬台幣（約5萬港元）購買，更曾試過在巴黎3日花78萬台幣（約21萬港元），令爸爸忍不住出糾正。

因此，小鬼自30歲開始便將全部收入、提款卡、銀行印章交給爸爸，再由他每月支付5萬台幣（約1萬港元）用作生活費，才成功理財及購入豪宅。