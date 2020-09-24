【食用安全】街坊到荃灣餐廳買青木瓜沙律　驚見生猛蟲蟲不斷蠕動

▲ 有街坊近日到荃灣一間餐廳外賣一盒青木瓜沙律，在沙律中發現蠕動的白色幼蟲。

蔬菜常見菜蟲，但在沙律中發現活蟲，未免也有點嘔心。有街坊近日到荃灣一間餐廳外賣一盒青木瓜沙律，在沙律中發現蠕動中的白色幼蟲，狀甚嘔心。有網民留言笑稱：「證明沒農藥，好新鮮！」TOPick過往曾訪問專家指，大部分蔬菜會出現菜蟲，不過，若在合時季節種出的蔬菜，加上不同的物理或生物治蟲方法，都可減少菜蟲出現。

有網民昨日（23日）在Facebook群組「真．荃灣友」發布影片，片中可見在一盒青木瓜沙律中，一條白色幼蟲正在不斷蠕動。事主指自己是在荃灣大型商場內一間食店購入沙律，見狀已永久把該食店列入黑名單。

事件引起不少網民留言：「好fresh呀⋯⋯條蟲」、「菜蟲啫，可以原諒，你同餐廳講叫佢唔好收你沙津錢囉」、「好多蟲都有抗藥性，證明蟲蟲生命力頑強，雪過都咁生猛」、「證明沒農藥，好新鮮！」

歐羅有機農場負責人黃如榮過往受訪表示，本港較為多人吃的菜如白菜仔、菜心、芥蘭、生菜、椰菜花及西蘭花，都最易有菜蟲。一般菜蟲通常在菜葉、莖中間及背面出現，市民在購買時不難發現。不過，由於生菜的菜葉呈層狀，故易藏蟲及難以察覺，洗菜時最好先撕開，再用水洗沖。

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常見蔬菜的菜蟲：

白菜仔、芥蘭、菜心：又名「跳甲」蟲的狗虱仔，成蟲長約1.8至2.4毫米，黑色有光澤，受騷擾時會像虱般跳動。

生菜：蚜蟲，體長1.5至3毫米，顏色有黑色、黑綠色、紫黑色、黃綠色及墨綠色，帶有光澤。

椰菜花、西蘭花：菜青蟲，幼蟲青綠色，背有淡黃色線，腹面淡綠帶白色，體長隨成長而增加，由約2毫米增至35毫米。

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責任編輯：陳昊淋