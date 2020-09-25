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【貼心女兒】主動洗碗只想媽咪多睡一會　媽媽感動：孩子是人生最大動力

育兒經 15:53 2020/09/25

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

女兒希望媽媽可以多睡一會，於是主動幫忙洗碗。

有些父母總捨不得孩子吃苦，但其實做家務不但可以培養孩子承擔責任，亦讓他們覺得自己對家庭有所貢獻，增加歸屬感。有台灣媽媽近日在社交平台分享，有一次太累在梳化睡著，醒來發現大女幫忙洗碗和收拾碗筷，還著她多休息，令她非常感動。

台灣媽媽小宇育有兩名子女，近日小宇與孩子吃過飯後，本來癱坐在梳化上打算休息一會，但突然睡意來襲，不小心睡著。半小時後，她突然驚醒，隱約聽到水龍頭的水聲，微微張開眼就看到大女棠棠在廚房水槽前，以為她在洗自己的餐碗。

小宇向孩子們道歉，稱自己睡得太久了，但細仔小果笑說，

沒關係呀，我們想說媽媽好像很累，所以讓你多睡一點。

女兒在把碗碟放入洗碗機前，還把裡面的稍微殘渣清理。（「小宇麻麻 育兒生活」facebook圖片）

女兒主動幫忙洗碗

當小宇走到廚房，發現洗碗機是開的，見到棠棠把把水槽裡的碗都放到洗碗機內，就疑惑地問女兒在做甚麼。女兒回答指，她把髒碗都放入洗碗機，並將裡面洗好乾淨的碗碟和鍋子分門別類放回原處。小宇感到很訝異，因平日她沒有讓女兒收過，但女兒表示，

我平常都有看你收，也有幫忙過，所以我會。

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媽媽感動孩子自發付出

本來小宇想讓女兒去休息，但女兒堅持要完成工作，媽媽於是去拿電話迅速記錄這一刻。在女兒完成後，緊緊抱著她，感謝她那麼懂事體貼。小宇感觸表示，養育孩子的過程中常常希望他們平安健康快樂長大就好，以前都是父母付出，不求任何回報，

所以當孩子長大，看到他們自發性地體恤付出，內心真的會有滿滿的感動，瞬間熱淚盈眶。

小宇表示，人生中難免會遇到低潮，會有差點走不下去的時候，但當感到絕望時，才會突然領悟到孩子是她人生中最大的動力，每每看到他們就覺得是世界上最純粹、最美好的事物，

謝謝你們，我的寶貝們，不管遇到多大的難關，媽媽都會帶著你們的愛勇敢前進。

文章內容及照片獲「小宇麻麻 育兒生活」授權轉載。

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責任編輯：林愛娜 

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