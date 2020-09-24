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【復課優惠】adidas outlet童裝買一送一　小童中童運動鞋減至$99起【內附地址】

休閒 12:24 2020/09/24

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

男童運動鞋，減至$190。（品牌提供）

近日逐漸緩和，中、小學生開始分階段復課，而公園、主題樂園等不少活動場所都重開，小朋友終於可以出外放電。adidas因此特別舉辦「Ready for School」減價活動，由即日起到指定adidas outlet購買指定童裝貨品即可享有買一送一優惠，家長們快為子女入貨了。

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不少家長都表示子女因為長時間停課逗留家中，缺少運動而導致身型膨脹，因此是時候趁開學為子女們添購一些合身的服裝了。adidas亦因此特別舉辦「Ready for School」期間限定優惠，由即日起至9月30日期間，在指定adidas outlet購買指定童裝貨品即可享有買一送一優惠。

場內貨品本身已經以特貨售，而在推廣期內，顧客凡選購兩件產品，其中較低價的一件將會免費，即代表可享雙重優惠。優惠貨品包括小童及中童，除了多款adidas經典運動服裝外，還有涼鞋及運動鞋，更備有小朋友最愛的迪士尼卡通聯乘產品，為參與課外活動作好準備。

中童運動套裝，減至$360。（品牌提供）

「Ready for School」期間限定優惠詳情：

活動日期：9月23日至9月30日

1.東涌東薈城 GF, G06-10 及 L1, 108 號舖adidas outlet（2109 3010）

2.杏花村杏花新城 118-119 號舖adidas outlet（2873 6033）

記者︰Maria

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