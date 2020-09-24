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【媽媽自強】曾突然變瘦唐寧自覺幸運　兩孩之母剖白：原來患難可以見真情【有片】

娛樂 14:20 2020/09/24

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

唐寧跟大家分享一個故事。（陳家瑩 攝）

童星出身的唐寧入行31年，演出過逾百套影視作品，為不少觀眾認識的一位演員。唐寧接受TOPick邀請真情剖白，她分享了一個故事解釋為何自己較早前突然變瘦，並多謝身邊愛錫她的朋友和家人。

唐寧於2004年播出的TVB劇《天涯俠醫》中飾演護士夏曉晴，為其中一個深入民心的角色，劇組當年遠赴肯亞拍攝，令唐寧和觀眾都留下深刻回憶。她說：「我之前突然瘦了很多，與拍攝《天涯俠醫》時相比，我比那時更瘦，源於之前發生了一些事情。」

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唐寧感謝身邊的朋友和家人。（陳家瑩 攝）

唐寧分享小故事

唐寧希望透過說故事跟讀者分享內心想法，笑言：「這天，我當大家是小朋友，跟你們說一個關於伊索寓言的故事，不過並非是愛情故事來的。」

唐寧說：

從前有一隻狼，牠身上披上了羊皮，混入羊群內。
牠將自己裝扮成一隻很聽明的羊，令牧羊人不以為意，覺得牠是一隻很厲害的羊，為此而感到很開心，而且這隻羊還會為他趕羊。
但隨着日子一天天的過去，他發現自己的羊變得愈來愈少，便問這隻聰明的「羊」。
這隻「羊」跟他說：「可能你根本沒那麼多羊呢？」
有時又會跟他說：「可能這隻羊跟那隻羊去了旅行呢，不過不知為何不回來了。」
他有時甚至會說：「一班羊乘搭火箭飛往太空去。」
牧羊人選擇相信牠，但當然到了最後牧羊人還是會發現原來牠不是一隻羊，而是一隻狼，這不用說也知道了。

至於唐寧所說的小故事是甚麼意思，她沒有說明，並表明亦不會作任何解釋，由大家自己領會。

唐寧覺得自己很幸運。（陳家瑩 攝）

【媽媽自強】唐寧後悔年青時未有好好學英文　兩孩之母為子女決心重拾課本：不可以再懶了

唐寧感慨指：「其實發生了一些事情後，我沒有覺得自己得到了一個教訓，我反而覺得自己是很幸運，因為這事令我發現原來患難是可以看見真情。原來我身邊有很多很愛錫我的朋友和家人，有一些本來不算是朋友的人也很愛錫我和幫助我，所以我覺得現在的我很幸運。」

她續指：「我會覺得幸福感不一定是在安逸或開心的情況下出現，而是在你往下跌之時，你會發現原來有一班人是會衝出來去扶起你，這種幸福感是來得很澎湃，我真的很想去多謝這班那麼愛錫我的人。多謝大家！」

場地：NutShell Hong Kong
記者：梁樂欣

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