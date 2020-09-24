「藥費分期付款計劃」今日展開　首階段共有三種藥物予罕見病患者使用

▲ （中）曾建平表示相信計劃對病友幫忙大。（資料圖片）

香港罕見疾病聯盟「罕盟」今日（24日）宣布夥拍非牟利社區藥房「香港藥學服務基金」運作的「配安心藥房」推出醫藥界首個「藥費分期付款計劃」。罕盟會長曾建平先生指，計劃於今日（24日）正式開始，首階段參與供應的藥物共有三種，預計首輪計劃將惠及約400名病人，以減輕患者的經濟負擔。

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曾建平提到計劃首階段參與供應的藥物共有三種，分別是治療復發的多發性硬化症的克拉屈濱 、治療特發肺纖維化疾病的尼達尼布及治療晚期非小細胞肺癌的阿法替尼。他相信計劃對病友幫忙大，首階段將以18個月分期付款形式運作，讓有需要的患者可以分期模式分攤昂貴藥費，以減輕患者的經濟負擔，令他們可及早接受治療。

他舉例指，以罕見的多發性硬化症為例，為期最多10天的療程，藥費平均為320,300元。即使有工作的中等收入人士，可能也難以在短時間內調動32萬元現金購買藥物，但透過藥費分期付款計劃，可以將藥費攤分18個月，每月最多繳付17,794元，價錢較為合理，有助大幅降低開展治療的門檻。

他續提到罕盟將積極把計劃拓展至更多不同種類的藥物和醫療產品，以讓患者有更多的醫療融資選項，同時正聯絡相關機構就手術等治療費用提供分期付款計劃。

「藥費分期付款計劃」流程如下，

▲ （罕盟圖片）

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記者：郭家穎