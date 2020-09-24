【教育心得】9歲兒子Homeschool享受學習樂趣　社工媽媽解答在家自學5大常見疑問

▲ 社工媽媽謝麗敏（阿敏）的9歲兒子天天，享受Homeschool在家自學的樂趣。（相片由謝麗敏提供）

阿仔從來都沒有返過學，在過去幾年有很多不同的親人、舊朋友、新朋友，甚至陌生人都會問我們很多問題，問題當然是圍繞homeschool，總結一下被問得最多的5條問題，以及我們的回答：

問題一：唔返學唔係犯法嘅咩？

答：唔係呀，如果係有原因地、正常地教育孩子，係可以的；homeschool的家庭會與教育局職員每年見面一次，主要是家訪形式，教育局派有關職員上門了解教育進度和情況，作出交流。

問題二：淨係留在屋企，咁咪無朋友、無社交生活？

答：homeschool唔代表只在屋企的，我們的homeschool方式係經常外出，周圍去。同齡朋友相對主流學校每班36人係較少的，但我們對社交的定義係包含任何年齡，一個社會裡面什麼年齡的人都有，所以我們日常生活每天都會接觸不同的人，最細的是BB，最大的是長者，無論是我們的朋友、樓下看更、親人、鄰居、巴士司機、遊樂場的小朋友大朋友、相約一同活動的家庭、華德福親子班、森林學校、足球班、溜冰班、stem課堂、Lego班的同學、家族聚餐等等等等，全是社交生活。

所以，homeschool的社交生活可以是多姿多彩，而且由於homeschool，當阿仔在任何一個場合中遇到社交上的難題，社工媽媽便可立即提供適當的輔導和支援，因此阿仔的社交技巧是ok的。反之，社工爸媽在主流學校工作多年，認為在學校的社交機會不多，因為學生大部分時間是單向坐著聽書；而當學生遇到社交上的問題時，大部分時間是缺乏成年人（老師）即時的支援和引導，因為學校太多人，老師無可能照顧所有學生，而且老師有很多備課、改簿和行政的工作，學生與同學相處的過程中很難有成年人貼身的教育，最常見是發生事件時才介入，甚至是很多很多沒有人知道，欺凌也時常發生。其實，在主流學校裡面有很多學生的社交技巧都比較弱。

問題三：你哋跟咩課程上課？

答：我們暫時沒有跟任何課程，主要是以unschool的方式，以阿仔的興趣和想法做主導，6歲前每天的主要項目是：戶外活動、遊樂場、在家自由玩耍、煮食、藝術活動、故事、大自然活動、參加非主流教學團體活動等等。6歲後慢慢加入一些阿仔有興趣而他又想參加的課堂，包括：足球班 / 溜冰班 / stem課堂 / Lego班 / 日文課等等。有些homeschool家庭會購買課程在家上課，但暫時我們覺得阿仔未有需要。

問題四：你哋諗住homeschool到幾時？

答：其實我們從來沒有計劃過要homeschool的，只是因為我們對香港的教育制度越來越不認同，催谷的氣氛又越來越嚴重，我們的學生無論中學或小學，都愈來愈多情緒 / 行為問題，就算是成績好的學生，普遍壓力都非常大和不快樂，甚少遇到喜歡上學的學生（其實好似未遇過）。我們會見步行步，假如有非主流的教學團體發展得成熟，我們會讓阿仔返學；又或者有主流學校與我們的教育理念接近，亦會嘗試。

問題五：咁你個仔點讀大學呀？

答：讀大學唔係一定需要的，最重要是孩子慢慢長大搵到自己想做的事，homeschool能夠好好培育自主能力，知道自己想要什麼、做什麼，還有自理、解決困難的能力，而社工爸媽最喜歡自學的原因，就是能夠建立阿仔對學習的熱情、自學的能力、思考的習慣，以及對周邊事情有興趣和保持好奇心。一個人有以上的內在特質，做父母的真的不需要擔心太多! 其實社工爸媽有不少學生是資優，又或者成績好，畢業後搵到份好工，但不見他們活得快樂，甚至有些患上抑鬱症。

以上都是我們家對homeschool的睇法及所知。

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